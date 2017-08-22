“Mesleki Yeterlilik Belgesi” müracaatları sürüyor

İş kazalarının önlenmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti verildiğini hatırlatan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Odamız belge zorunluluğu getirilen mesleklerde, MEYBEM A.Ş.’nin yetki alanında bulunanlar için müracaatları kabul ederek çalışanların belge sahibi olmaları için desteklerini sürdürmektedir” dedi.

81 il ve 160 ilçede mesleki yeterlilik sınavları yapıldığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Bugüne kadar odamıza yapılan başvuranlardan, Makina Bakımcı, Çelik Kaynakçısı, Metal Saç İşlemecisi, CNC Programcısı gibi meslek dallarında sınavlar yapıldı ve sonuçlar alınmaya başlandı. Bu kapsamda girdikleri ilk sınavda teorik ve uygulama konularını başarı ile geçen 250’ye yakın kişiye Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmiştir. İlk sınavda en az bir alanda başarı sağlamayan çalışanların telafi sınav hakları bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Başkan Büyüksimitci, Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışanların, bu belgeyi alabilmek için Odaya müracaat etmeleri gerektiğini belirterek, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

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