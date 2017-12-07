MESS GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMAMIŞ!

Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130,000 işçiyi temsil eden üç sendika ile işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Görüşmeler bundan sonra arabuluculuk aşamasına geçecek.

Çelik-İş Sendikası tarafından yapılan açıklama konu ile ilgili şu görüşlere yer verildi:

“MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile yürüttüğümüz Grup Toplu İş Sözleşmesi, 4 Aralık 2017 tarihinde yapılan son toplantı ile uyuşmazlık tutularak, arabulucuya müracaat etme safhasına geçilmiştir. Yapılan son toplantıda, anladığımız kadarıyla geçmişten ders çıkarmayan MESS, üç yıllık toplu iş sözleşme dayatacak bir politika izlemektedir. İkramiyelerde kıstelyevm önermektedir. Oysaki MESS'e sunulan taslak öncesi başta Genel Başkan olmak üzere yönetim kurulu olarak MESS'e bağlı işyerlerini tek tek gezerek, üyelerimizin dilek ve temennilerini dinledik, beklentilerini dikkate aldık. Edindiğimiz, bilgiler neticesinde iyileştirme, kıdem ve zam olmak üzere, ücreti üç ayakta birleştirerek, bir taslak hazırladık. İki yıllık toplu iş sözleşmenin olmazsa olmazımız olduğunu ifade ettik. Ve neticede üyelerimizin kabul gördüğü taslağımızı MESS'e sunarak, bugünlere geldik. Bugün itibariyle görüyoruz ki, MESS, üyelerimizden gelen bu taleplerimizi dikkate almadan, kendi bildiğini okumaktadır. Başta MESS olmak üzere şu bilinsin ki, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırladığımız taslağın, kavgasını kanımızın son damlasına kadar vermek için mücadelemize devam edeceğiz. Metal işçisi, artık 9-10 lira gibi bir saat ücretiyle çalışmak istemiyor. İnsan onuruna yaraşır, iş barışını sağlayıcı, işyerine sahip çıkacak, bir anlayışla toplu iş sözleşmesi sürecini tamamlamak istiyor. Bunun için Çelik-İş Sendikası hiçbir şeyden çekinmeden, ürkmeden üyelerinin taleplerini azami derecede sağlayacak bir toplu iş sözleşmesini masa başında bitirmek istiyor. MESS'in bu son oturumdaki dayatmacı tavrını, sendikalara ve çalışanlara karşı bir meydan okuma algısı olarak değerlendiriyor ve bunun karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızı, grev de dahil bütün yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek istiyoruz.

Üyelerimiz bilsinler ki Çelik-İş Sendikası, onlardan gelen taleplerin çoğunu karşılayabilecek bir toplu iş sözleşmeyi hayata geçirmek için bütün imkânlarıyla beraber mücadeleye devam edecektir. Önümüzdeki günlerde MESS'e bağlı işyerlerimizin şubeleriyle yapacağımız, genel merkezdeki toplantıda yol haritamızı çizerek, MESS'in dayatmacı tavrına karşı bir dizi kararlar alıp, hayata geçirmek için sahalarda olacağız.”



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