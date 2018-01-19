"MESS rüzgâr ekiyor, bizi de fırtına biçmeye zorluyor"

Çelik-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) arasında yürütülen TİS müzakerelerinden sonuç alınamamış, arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamamıştı. Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde MESS'in çağrısı ile taraflar tekrar masaya oturmuş, MESS'in yeni teklifi olan yüzde 6,4'lük ücret zammı Çelik-İş tarafından kabul edilmemişti.

Gelinen son aşamayı değerlendiren Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik gibi metal sektöründe çalışan 130 bin işçiyi yakından ilgilendiren 2017 Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Değirmenci, "Verdikleri ücret zammı teklifleriyle bizleri sokağa, meydanlara sürüklemeye çalışanlar, bu işin altından kalkamazlar" diyen Değirmenci, "Her gün bir işverenimiz çıkıp, rekor büyümelerden, devasa karlardan bahsediyor. Demek ki metal işçisi, işverenine kazandırıyor. Buna rağmen, işveren işçinin alacağı ücrete göz dikiyor. Hal böyle iken, kimse bizim elim kolumuz bağlı, ses çıkarmadan, bizlere sunulan zamları kabul edip, bu ücretlere boyun eğmemizi beklemesin. Üyelerimizin haklarını almak, onların refah ve mutluluğunu sağlayacak bir ücret artışını sağlamak için tek bir geri adım dahi atmayacağız" diye konuştu.

"Grev kararı alacağız"

Bugüne kadar iyi niyetli bir TİS süreci yürüttüklerini, halen iyi niyetlerini muhafaza etmek istediklerini belirten Değirmenci, "Sadece işyerlerinin değil, ülkemizin de iç huzuru bozacak, enerjisini tüketecek bu tekliflere karşı bugün sessiz kalmıyoruz. MESS kapsamındaki işyerlerimizde uyarı niteliğinde eylemler gerçekleştiriyoruz. Arabulucu raporu da dün itibariyle elimize ulaştı. Önümüzdeki hafta yönetim kurulumuzla bir araya gelerek, grev tarihlerini ilan edeceğiz ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Aklı zamda olan bir işçiden kimse verimlilik beklemesin

Metal işkolundaki onbinlerce işçinin sözleşmeye kilitlendiğine dikkat çeken Değirmenci, "Aklı alacağı zamda olan bir işçiden tam manasıyla verimlilik beklemek saflık olur. MESS, gerçekle bağdaşmayan ve bu süreci uzatan teklifleriyle en çok işyerlerine zarar veriyor. İşçinin enerjisini TİS'e yönelten MESS, işyerlerindeki huzura, barışa darbe indiriyor" diyerek MESS'in bu oyalayıcı ve dayatmacı tavrına son vermesini istedi.

Kurum Haberi

