Metal Fabrikasyon Ürünler İhtiyaç Analizi Değerlendirmesi yapıldı Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin öncülüğünde yürütülen, Ekonomi Bakanlığı UR-GE uluslararası rekabeti geliştirme ihracatı artırma projesi kapsamında “Metal Fabrikasyon Ürünler İhtiyaç Analizi Değerlendirme” toplantısı yapıldı.

Toplantıda; Hedeflenen pazarlar, marka bilinilirliği, devlet destekleri, fuar organizasyonları, yurtdışı temsilcilikler, liderlik, değişim, danışmanlık, ar-ge, inovatif bakabilme, değişim, standartlaşma, katma değerli ürünlerin üretilmesi, aile şirketlerinde kurumsallaşma, eğitimler, izlenebilirlik, satış, pazarlama, markalaşmaya gidilmesi, ihracat, ithalat, strateji belirleme, rekabet yönetimi, firmaların dayanışma ve işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi, ortak iş yapma kültürünün oluşturulması, kalite anlayışının daha etkin hale getirilmesi, firmaların yurt içi ve yurt dışında araştırma, inceleme, iletişim ve etkileşim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, işletmelerde kurumsal yönetim, rekabet gücü ve yeteneklerinin artırılması, verimlilik, firmaların güçlerinin ve potansiyellerinin her fırsatta canlı tutulması, yabancı sermayenin ilimize gelmesinin şartlarının hazırlanması, eğitim programlarının düzenlenmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi, tasarım, sertifikasyon, sektörün SWOT analizinin yapılması, sektörel kümelenmenin önemi gibi konular üzerinde, proje yöneticisi danışman firma yetkilileri tarafından detaylı bir sunum yapıldı, ardından değerlendirmelerde bulunuldu.

Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ( ORAN ) ve ilgili firmaların yöneticileri katıldı.

