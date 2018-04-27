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Metal Sen emekli üyelerle buluştu

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte emekli olan üyeler bir araya geldi.

Metal Sen emekli üyelerle buluştu
Bir restoranda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya; emekli olan üyelere ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak; “Biliyorsunuz, insan hayatı doğumla başlar ve çeşitli aşamalarla devam eder. İlkokul, ortaokul, lise, askerlik dönemi. O yaşa kadar hep tüketici olduk daha sonra evlenmek ve çocuk sahibi olmak dönemleri ile devam ediyor. Çalışarak aile geçindirmesi gereken bireyler için bir dönüm noktası oluyor. Çalışma macerası dediğimiz olay bizim için hep burada başladı. Çoğumuz hemen hemen aynı dönemde iş başı yaptık. İyi, kötü zaman geçirdik. Çocuklarımızı okuttuk, büyüttük, meslek sahibi yaptık. Ekonomik krizler yaşadık, işten atıldık, kariyer yaptık ama geldik bugüne. Emekliliğinizi Allah hayırlı etsin, ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Bizden yana hak varsa sonsuz helal olsun, siz de hakkınızı helal edin” dedi. 
Etkinlikte Başkan Gökkaya tarafından emekli olan üyelere plaket verildi.
İHA
 
 
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