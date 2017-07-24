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METEM OSB’ye devredildi

Vali Süleyman Kamçı, 43 derslikli Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin (METEM) devri için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

METEM OSB’ye devredildi
Vali Kamçı, Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde, ülke ekonomisinin dünya ile rekabet edebilmesi, değişen-gelişen şartlara ve teknolojiye uyumunun sağlanması, reel sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için bu protokolün önemine değinerek, önümüzdeki dönemlerde bu okulun Kayseri için daha da önemli bir kazanım olacağına inandığını belirtti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin mevcut eğitim binası, öğrenci pansiyonu, kapalı spor salonu, donanımı ve diğer tüm müştemilatının, öğrenci ve diğer unsurları ile birlikte Kayseri OSB Müdürlüğü’ne devredileceğini ifade eden Vali Kamçı, protokolde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan ise bu okulun sanayicilerin işçi bulma sıkıntısını giderme konusunda kendilerine yardımcı olacağına inandığını belirterek, bu protokolün imzalanmasında emeği geçen ve her konuda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı’ya teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, Vali Kamçı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan arasında devredilecek okula ilişkin protokol imzalandı.
Kurum Haberi
 
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