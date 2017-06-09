METEM projesi Londra’da konuşuldu

Toplantıya Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak, Proje Yöneticisi Ali Kulak, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinden Okul Müdürü Orhan Bayar, Mobilya ve iç Mekan Tasarımı öğretmeni Mustafa Utar, İngilizce öğretmeni Haydar Akçadağ ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Hamdi Taplak, Dr. Ergun Yeşilyurt, Hacattepe Üniversitesi Yusuf Yıldırım, Şener Karabulut, GLOBAL SKILLS LEDGER Jonathan LEDGER Didac Limited - Team Jeroen Doom Inercia Digital S.L. (ES) - Ana Maria RODRİGVEZ BEST (AT) ,Isabel NUMES katıldı.

Toplantıya Vet-Furnishing projesinin ortaklarının kendilerini ve kurumlarını tanıtmaları ile başlandı.

Gerçekleştirilen toplantıda Kayseri şehri, sanayisi ve OSB METEM’in tanıtımı yapıldı. Projede beş ay boyunca OSB METEM’de ARGE biriminin kurulması ve yapılan faaliyetler anlatıldı.

Ayrıca Mobilya Döşemeciliği Alanının Ulusal Standartlarını hazırlamada son aşamaya gelindiği belirtildi. Diğer ortakların projeye sunacakları katkı üzerinde yapılan görüşmelerle toplantı sona erdi.

Kurum Haberi

