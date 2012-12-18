Mevcut Yönetim Fire İstemiyor

Öte yandan mevcut Başkan Asaf Mehmetbeyoğlu'nun seçime kadar yönetimi sıkı tuttuğu ve fire vermeden birlik içinde yeniden aday olacağını söylediği ifade ediliyor. Son yapılan seçimlerde AK Parti tarafından desteklendiği iddiasıyla tepki çeken Mahmut Hiçyılmaz'ın adaylığı ile ilgili olarak Ticaret Odasında bir cephe oluştuğunu söyleyen üyeler, bu seçimlerde de iktidar partisi tarafından bir adayın desteklenmesinin yine aynı tepkiyi doğuracağını ve mevcut yönetimin elinin güçleneceğini kaydediyorlar.

