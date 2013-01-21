Meyve Sebze Fiyatları Değişmedi

Manav Atilla Yıldız, “Hava şartlarının kötü olması sebebiyle fiyatlarda göz alıcı bir artış yok ama mevsim geçiş sebebiyle tarla üretiminden seralara geçiş sebebiyle bir kaç sebze fiyatında normal olan bir yükseliş oldu" dedi. Yıldız, "Narenciye meyvelerinde herhangi bir artış yok. Meyvelere bu kış pek talepte yok. Oysaki kış akşamlarının uzun olması ile ev oturmalarının çok olması sebebiyle bu aylarda işlerimiz önceden iyi olurdu ama bu sene böyle bir talep yok” diye konuştu.

Meyve sebze fiyatlarını da belirten Yıldız, “Mandalina 1.25 TL, portakal 1.25 TL, elma 1.75 TL, domates 2 TL, biber 2 TL, patlıcan 2.5 TL, kuru soğan 1.5 TL, marul 1.5 TL, maydanoz 50 kuruş, havuç 1.5 TL, ıspanak 1.5 TL” şeklinde konuştu.