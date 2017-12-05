MHP’li Meclis Üyesi Kazım Yücel: Mağazalar yok olmaya gidiyor

MHP’li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayseri’de ticarette bir zayıflama olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Yücel, şuanda dünya ticaretindeki konjektörün e-ticaret ile devam ettiğini vurguladı.

Kargo şirketlerinin günlük sevkiyatlarının e-ticaret sarışları ile gerçekleştiğini hatırlatan MHP’li Meclis Üyesi Yücel, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bu özelliklerdedir. İhracat yıllardır dünyanın kullandığı çok güzel bir enstrümandır. Bizde Kayserili bir vatandaş olarak ürettiğimiz ürünleri birçok dünya ülkelerine sattık. Biz buna ihracat diyoruz. Dünya, geçtiğimiz 20 yıldır ihracatın meyvelerini aldı. Fakat son yıllarda gelişen e-ticaret var. E-ticareti ticaret ve sanayi odalarının vatandaşlarımıza izah etmesi gerekir. E-ticaret dediğiniz vasfı elde ettiğiniz takdirde Kayseri’de üretilen bir ürünü, Afrika gibi, Amerika gibi daha farklı bir ülkenin evinde oturan insanına internetten satabiliyorsunuz. Bu yıllardır dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşti. Şuanda dünya ticareti internet üzerinden çok ciddi bir sirkülasyon gösteriyor. Kayseri’de de e-ticaretin esnaflarımıza çok iyi anlatılması lazım. E-ticaret ile ticaret internet siteleri elde edilmeli, Kayseri’ye has ürünlerimizi bir posta mesafesi ile satma şansımız var. Bunun o kadar çok örneği var ki. Hiçbirinin 27 Mayıs’ta, Alparslan’da veya Kayseri’nin bir yerinde mağazası yok ama internette büyük bir mağaza gibi birçok ürünü reyonlarında satıyor. Kargo şirketlerinin günlük sevkiyatlarının belki de yüzde 50’ye yakını bu satışlar ile gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin yöresel ürünlerinin satılması için e-ticaret sitelerinin kurulması gerektiğinin altını çizen Kazım Yücel, esnaflara çağrıda bulunarak, “İnternet sitesi üzerinden e satışı kurdurmamız lazım” dedi. Yücel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ülkemizde kuracağımız internet sitesi ile dünyanın birçok ülkesine satış yapmak mümkün. Kayseri’ye has yöresel ürünlerimizi bu sitelerden dünyanın birçok yerine satmamız lazım. Dünyanın birçok yerinden Kayseri’mize döviz getirmemiz lazım. Artık mağaza satışları önümüzdeki 10 yıl içerisinde yavaşlayarak yok olmaya gidiyor. Bugün gördüğümüz popüler caddelerimizin yok olması gündeme geliyor. Buradan belli yaşa gelmiş esnaf ağabeylerimize şunu söylemek istiyorum. Belki bu sizi aşabilir ama genç nesil bilgisayarı çok güzel kullanıyor. Bu kişilere internet sitesi üzerinden e satışı kurdurmamız lazım. Bunu da reklamla yaygınlaştırıp zamanla büyüterek Kayseri’mizin ürünlerini artık dünyanın birçok noktasına satabilecek kapasiteye gelmemiz lazım.”

İHA

