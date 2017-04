MHP’liler protesto etti

MHP’liler olmadan konuşmasını sürdüren Hiçyılmaz’ın hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle protesto edildiği tahmin ediliyor. Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve MHP İl Başkanı Baki Ersoy da referandumda anayasa değişikliğine neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı.AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise muhalefete yüklenerek Türkiye’nin her yerindeki vatandaşların anayasa değişikliği ile ilgili muhalefet partileri liderlerinden daha fazla bilgi sahibi olduğunu ifade etti.Elitaş, “16 Nisan tarihindeki halk oylamasına 16 gün 15 çalışma vakti kaldı. Bugünleri biz anayasa yapıcıları olarak TBMM’de bu konuda emek gösteren, milletvekili iradesini artık söz milletindir noktasına getiren bizler Türkiye’nin her tarafını karış karış gezip bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini anlatmaya çalışıyoruz. Son 20 gündür Türkiye’nin genelinden bu anayasa maddelerinin değişimi ile ilgili anlaşılmaz diye ifade edenler, Yozgat’ın Çayıralan, Sivas’ın Gemerek İlçesi’ne, Kayseri’nin Yemliha Beldesine gittiğimizde oradaki vatandaşların anayasa değişiklikleri ile ilgili harfiyen bilgi sahibi olduğunu, hepsinin muhalefet partisi liderlerinden daha iyi bilgi sahibi olduğunu görüyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bu anayasa değişikliği komisyona geldiğinde 21 madde idi. Vatandaşın tepkileri, sivil toplum örgütlerinin bu konudaki önerileri doğrultusunda 3 maddeyi anayasadan çıkardık. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve bölücü terör örgütünün altını çizerek ‘Türkiye eyaletlere bölünüyor’ yalanını ortaya koyan 126. maddesi vardı. 126. Maddenin 2. Fırkası bölge müdürlüklerinin, il müdürlüklerinin açılması kanunla düzenlenir hükmün cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir şeklinde olmaktaydı. Ama fitnenin durmayacağı, Türkiye’yi bölecek diye ifade etmeye çalışanlarının o niyetlerini ortadan kaldırmak için anayasanın 126. Maddesinde hiçbir değişiklik gerçekleştirilmedi. Fakat hem Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüleri bu konuyu çirkin bir şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Şunu açıkça ifade ediyorum, anayasanın 1., 2. ve 3. maddesi ile alakalı o konuyu değiştirebilecek, kafada herhangi bir şüphe uyandıracak zerre kadar bir madde söz konusu değil” dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğunu ve bu coğrafyada ayakta kalmanın tek yolunun güçlü olmaktan geçtiğini vurguladı.Bakan Özhaseki, “Bu kavgalı sistemin biran önce son bulması lazım. Dünyanın yarısında parlamenter sistem var, yarısında da başkanlık var. Başkanlık olan yerde kavga yok ama parlamenter yerlerde makamlardan bir tanesi güçlendirilmiştir, bir tanesi semboliktir. Genelde de başbakanlık güçlendirilmiştir cumhurbaşkanlığı semboliktir. Bizde sistem nasıl olmuş? 1961 anayasasında cumhurbaşkanının yetkisi bir paragraf ama 80 ihtilali olunca Kenan Evren der ki ‘yetkileri artırın’. Tam 2 buçuk sayfa olmuştur. Her türlü yetkiyi zaten cumhurbaşkanına vermişiz. Şuandaki sisteme göre de asla yargılanamaz. Vatana ihanetten yargılanır, o da 90’lı yıllarda suç olmaktan çıktı zaten. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza; vatandaş seçiyor güçtür, 2 buçuk sayfa yetkisi var güçtür, asla yargılanamıyor güçtür. Böyle bir yapı var. Bir tarafta da bakanlar kurulu ve başbakan var, kimin dediği olacak? O yüzden bu sistem kavga üretir. Bu ülkenin istikrara, yatırıma ihtiyaç var. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Güçlü olursak ayakta kalırız. Bu coğrafyada ayakta kalmanın tek yolu güçlü olmaktır. İçerideki fitne ocaklarını bastırma yolu, dışarıya karşı dik durmanın yolu da güçlü olmaktır. Ama 6-8 aylık hükümetlerle nasıl güçlü olunur ki” diye konuştu.