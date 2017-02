Milletvekili Yıldız, yatırımlar hakkında bilgi aldı Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, 2017 çalışma ve yatırım programı hakkında bilgiler alarak, iletişim merkezinde incelemelerde bulundu.

Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Önceki Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi Belediye çalışmalarının örnek ve referans gösterildiğini bundan dolayı tecrübelerini ve bilgilerini her zaman paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ettiklerini kaydetti.

Melikgazi belediyesinin özellikle enerji yatırımında ve tasarrufunda öncü bir belediye olduğunu ifade eden Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Önceki Bakanı Taner Yıldız “Melikgazi Belediyesi her zaman öncü bir belediye olmuştur. Bundan dolayı her gittiğimiz şehirlerde Melikgazi belediyesinin bu çalışmaları gündeme gelmektedir. Hal böyle olunca da biz de gurur duymaktayız. Güneş enerjili su ısıtmalı abdest yerleri, güneş enerjili belediye sosyal ve spor tesisleri gündeme gelmiştir. Daha sonra yüksek gerilim ve hatlarının yer altına alınmasındaki projeleri ile örnek olmuştur. En son semt pazaryerlerin de güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ışıklandırma da uygulamaları ile örnek teşkil etmiştir. Hem elektrik üretmekte artan enerjiyi ise diğer tesislere aktarmaktadır. Dolayısı ile belediye bütçesine katkı sağlamaktadır” dedi.

Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Önceki Bakanı Taner Yıldız’ın ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye yatırımlarında ve çalışmalarında özellikle enerji konusunda her zaman yardımcı olan ve kolaylıklar gösteren Taner Yıldız Beye teşekkür etti.

Melikgazi İletişim Merkezini gezen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Önceki Bakanı Taner Yıldız, yerinde ve zamanında çözümün hizmet olduğunu özelikle tek merkezden yapılan iletişim kargaşayı önlediğini Melikgazi İletişim Merkezi’nin uygulamaya başlatmış olduğu merkezin yine gündem oluşturarak birçok belediye tarafından örnek alınacağını söyledi.

İHA