‘Milli Güç Çalıştayı’ Kayseri’de düzenlenecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Erciyes Teknopark ve Teknopark İstanbul işbirliği ile Kayseri’de düzenlenecek olan organizasyon kapsamında, savunma sanayiinin geliştirdiği platformların merkezi durumunda olan milli ve özgün güç gruplarının geliştirilmesi için Türkiye genelindeki motor alt sistemleri üretme yeteneği olan firmalar ile çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilecek. Başta BMC ve TEI olmak üzere, motor konusunda tecrübesi olan firmaların katılımı ile motor ve transmisyon aksamlarının geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik konular masaya yatırılacak.



Organizasyonda ayrıca motor, transmisyon, soğutma paketi ve diğer alt sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedilmesi hedeflendiğini belirten Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, “Milli olarak geliştirilecek ve üretilecek güç grupları Türkiye’nin sahip olduğu teknolojiye katkıda bulunmasının yanında Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Altay Tankı ile ön plana çıkan büyük kapasiteli kara platformları için 1500 Hp güce kadar milli motor gereksiniminin karşılanması ülkemiz açısından stratejik önem taşımaktadır. Aynı şekilde milli hava ve deniz platformlarının da benzer ihtiyaçları bulunmaktadır” diye konuştu.

İHA



