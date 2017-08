“Milli Maden Politikası” devreye giriyor

Bakan Albayrak "Yerli kömürde önemli adımlar atacağız. Kül taşıma ilk örneklerimizden biri olacak. Bu modelimize baktığımızda her 1000 megabayt santral, 1000 kişiye istihdam sağlayacak. Bunun ithal enerji tarafını karşımıza koyduğumuzda ise 1.2 milyar metreküp doğalgaza eşdeğer. Yani, yıllık 300-400 milyon dolarlık bir tasarruf elde edeceğiz. Güneş ve rüzgarın yanında yerli kömürü de dahil edeceğiz" dedi

"Madencilik açısından dönüşüme gireceğiz"

Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Bunun çevresel tarafı dışında, çok daha aktif bir model yapacağız. İş sağlığı ve güvenliği, saha uygulamaları, eğitim noktasında, sadece kamuya değil, özel sektörle birlikte bunlarla ilgili ciddi bir denetim mekanizması oluşturacağız. Kolay bir süreç değil, yeni başladık. Her alanda koyduğumuz hedefler, kurumsallaşma, profesyonelleşme, çevresel anlamda, verimlilik anlamında ve madencilik sektöründe her anlamda gelişmeye devam edeceğiz. Madencilik açısından önemli bir dönüşüme gireceğiz.

"İlk modelimizi bu sene uygulayacağız"

Türkiye yeraltı ve yer üstü zenginliklerini aktif kullanacak bir döneme başladı diyebiliriz. Eylül sonuna kadar, Milli Maden Politikamız devreye girecek. İlk modelimizi, inşallah bu sene uygulayacağız"

(finans.haberler.com)