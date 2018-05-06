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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Çalışan annelere büyük müjde! Yüzde 300 artırıldı...

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Çalışan annelere verilen kreş desteği 304 liradan 1015 liraya çıkartıldı. Ayrıca, konutta KDV ve tapu harcında indirim yapıldı, sanayiciye makine ve teçhizat alımında istisna getirildi...



MALİYE Bakanlığı, çalışan annelere büyük kolaylık sağladı. Artık anneler ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse devlet 1015 liraya kadar destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var.



VERGİ İNDİRİMİYLE... Bugün işletmeler istihdam ettikleri personele herhangi bir şekilde kreş desteği adı altında bir ödeme yapsalar bu, Gelir Vergisi’ne tabi. Yani ücretten sayılıyor. Yeni düzenlemeyle anne çocuğunu dışarıda bir kreşe gönderiyor ve işverende bu kadın çalışana kreş yardımı yapıyorsa, 1015 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği Gelir Vergisi’nden istisna olacak.

KONUT'TA KDV YÜZDE 8’E... Düştü Hükümet, inşaat sektörünü rahatlatacak önemli bir adım daha attı. Buna göre; konut alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Buna göre; daha önce KDV dahil fiyatı 300 bin lira olan bir dairenin fiyatı 275 bin liraya düşecek. Müteahhit bu parayı cebine atmazsa vatandaş evi alırken 25 bin lira avantaj sağlayacak.

EV 26 BİN LİRA UCUZ... Tapu harcında da indirim yapıldı. Mevcut uygulamada alıcı ve satıcıdan yüzde 2’şer olmak üzere yüzde 4 oranında alınan tapu harcı alınıyor. Artık 31 Ekim 2018’e kadar yüzde 2’lik oran yüzde 1.5 olarak uygulanacak. KDV indiriminden sonra evi 275 bin liraya alan vatandaş 5500 lira yerine 4125 lira harç ödeyecek. Böylece toplamda 26 bin 375 lirası cebinde kalacak. (internethaber.com)

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