Mimarsinan OSB’de 6 bin kişiye istihdam Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, bölgede yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edildiğini, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakamın 10 bin kişiye çıkacağını öngördüklerini belirterek, bölgede en kısa zamanda itfaiye teşkilatı yapılanmasına da başlayacaklarını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası İştiraki olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Meteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Müteşebbis Heyet Üyeleri, Mimarsinan OSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının başında bölge hakkında bilgi veren Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, bölgede 184 işletmenin faaliyet gösterdiğini, 109 işletmenin inşaat halinde olduğunu ve 67 firmanın da proje aşamasında olduğunu söyledi.

Bölgedeki altyapı yatırımını tamamlamak üzere olduklarını açıklayan Oğuzbaş, bugün itibari ile bölgede yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edildiğini, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakamın 10 bin kişiye çıkacağını öngördüklerini belirterek, bölgede en kısa zamanda itfaiye teşkilatı yapılanmasına da başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bölgede 12 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, “Bu bölgemizin şansı yüzde 100 Sanayi Odası iştirakinde olmasıdır. Burasını sanayicilerimiz yönetiyor ve kararları hızlı bir şekilde alıyorlar. Ancak İncesu OSB bu şekilde değil. Oradaki yöneticiler değiştikleri için Mimarsinan OSB kadar mesafe kat edemedi. Burada da zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşadık ama yapılaşma hızlı bir şekilde devam ediyor.” dedi.

Mimarsinan OSB’nin dijital sanayi olama yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, bölgedeki bütün sistemlerin mobil cihazlarla uzaktan yönetilebildiğini, bunun da sanayiciye verilen hizmetlerde çok büyük katkısı olduğunu belirterek, bölgenin bu güne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, Mimarsinan OSB’nin OSB’lerin seviyesini yükselttiğini kaydederek, yönetiminde bulunduğu İncesu OSB’yi de bu seviyeye getirmek için gayret ettiklerini belirtti.

Kurum Haberi

