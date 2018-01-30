Mimarsinan OSB’den 6 bin kişiye istihdam

KAYSO iştiraki olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin 148. Müteşebbis Heyet toplantısı KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Müteşebbis Heyet üyeleri ve bölge personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Büyüksimitçi ‘‘Mimarsinan OSB Başkanı Abdullah Oğuzbaş’a ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kısa sürede oldukça güzel işler yaptılar. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, OSB’ler içerisinde ilk yatırım teşvik belgesi alan OSB’lerden biri. Bugün sanayiciye yapılan hizmetle, askerimizin Afrin’de ülke sınırlarımızı, ülke emniyetini savunmak için yaptığı hareket bence eşdeğer. Çünkü dünyada güçsüz olan devletler, milletler yok sayılıyor. Büyük ülkeler tarafından sömürülmeye çalışılıyor. Bu inanç ve azimle bütün sanayicilerimizin ve bu görevde bulunan kişilerin çalıştıklarını biliyoruz. Ama daha çok çalışmalı, üretmeli ve ihracat yapmalıyız. Ülke olarak çok büyük sıkıntılar ve olaylar yaşadık. Sanayinin ayakta kalması ve büyümesiyle bu sıkıntıları çok rahat atlattık. Sanayicilerimiz, bu desteği her zaman vermeye hazır’’ dedi.









Mimarsinan OSB’nin 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 yılı yatırımları hakkında bilgi veren Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş ise ‘’Şu anda bölgemizde 373 adet parselimiz bulunuyor. Bu parsellerden 240 adeti çeşitli sektörlerde faaliyette bulunuyor.107 parselin inşaatı devam ediyor. 44’te proje aşamasında bulunan parselimiz var. Geçtiğimiz yıl, alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik. Bölgemizde, 10 bin 500 metrekare parke yol ve 12 bin 400 metrekare kaldırım yapım işini tamamladık. Bu yıl içerisinde kalan yolların imalatını yapacağız. Böylelikle bölge genelinde bulunan yolların hepsi tamamlanmış olacak. Bölgemizde bulunan altyapının da temizliğini yaptık. Kanal, yağmur, ızgara bacaları, elektrik menholleri, terfi istasyonlarının temizliği, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini tamamladık. Bu yıl içerisinde alacağımız yeni temizlik aracıyla daha fazla temizlik yapacağız. Cadde ve sokak temizliği içinde yol süpürme aracını bünyemize ekleyeceğiz. Bölgemize, 194 adet trafik işaret levhasını uyguladık. 2017 yılında, İtfaiye teşkilatımızı da kurduk. Teşkilatımız, 13 personelimiz ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İtfaiye personellerimizin eğitim faaliyetleri devam ediyor. Son teknoloji ile donatılmış biri öncü araç olmak üzere 3 itfaiye aracını bünyemize ekledik. Farklı OSB’lerden gelerek, araçlarımız hakkında bilgi alıyorlar. Örnek bir OSB olduk. Bölge genelinde yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor. İstihdam sayısının önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 bin kişiye ulaşmasını ön görüyoruz’’ diye konuştu.







Oğuzbaş, 2017 yılında 152 adet direk ve LED armatür ile 7 bin 800 metre yolun aydınlatılmasının da yapıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl içerisinde 7,56 MWe çatı üstü GES uygulamasının devreye alındığını kaydeden Oğuzbaş, şu anda toplamda 9,03 MWe GES’in devrede olduğunu söyledi.

Bilişim sistemlerine de yatırım yaptıklarını söyleyen Oğuzbaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:







“Geçtiğimiz yıl bilişim sistemlerinin kesintisiz olarak sağlanması amacı ile cluster (yedekli) yapıda sunucu ve yazılım alımları gerçekleştirerek, veri emniyetini sağladık. Ağaçlandırma ve zirai faaliyetlerde kullanılmak üzere 1 adet traktör aldık. Geçen yıl 280 bin metrekare alanın çapalama işini tamamladık. Bölgemizde ağaçlandırmaya da önem verdik. Şu anda bölgemizde ki ağaç sayısı 105 bine ulaştı. WhatsApp istek ve şikayet hattımızı kurarak, acil durumlar da iletişim kolaylığını sağladık.16 aracımız ve 46 personelimiz ile katılımcılarımıza hizmet vermekteyiz.”

Toplantıda, 2018 yılı bütçesi ile gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı. (Kurum Haberi)