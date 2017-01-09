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Miniklere tarım bilinci aşılandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü "Ağaç Yaş İken Eğilir" sloganı ile yola çıkarak Talas Cemil baba İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Miniklere tarım bilinci aşılandı
Çocuklarda tarım konusunda farkındalık oluşturulması ı hedefiyle çalışmalar yürüten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, öğrencilere “Kayseri'de İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım ve Vermikompost” konularında bilgiler verdi. 
İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında İl Müdürlüğü tarafından tasarlanan uğur böceği (Coccinella septempunctata) yapbozuyla çocukların doğada yaşayan küçük canlıları tanıması, sevmesi, benzerlik-farklılık, dikkat ve konsantrasyonlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Organik Tarım Projesi kapsamında öğrencilerimize tohum çimlendirme sanat etkinliği ile zaman öğretimi, sabır için bir sürecin takip edilmesi gibi kavram ve kazanımlar noktasında daha kısa sürede bilinç oluşturma amacıyla da vermikompostlu gübrelerle birlikte organik biber tohumu ektirilerek demonstrasyon çalışması yapıldı.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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