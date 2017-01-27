Mobilya Döşemeciliği Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Erasmus + Mesleki Eğitim - Stratejik Ortaklıklar kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen " Mobilya Döşemeciliği Mesleki Yeterliliklerine Uygun E-Öğrenme Tabanlı Modüler Eğitim Programı ve Kariyer Rehberliği Projesi" Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN;

" Mesleki eğitimin amacı; toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda;bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

Osmanlı döneminde ısrarla uygulanan ahilik sistemi; çırak, kalfa, usta, silsilesini oluşturuyor, insanların bu mecrada edep öğrenmeleri noktasında, eğitici fonksiyonları bulunuyordu.

Böyle bir sistemin topluma katkıları, etkili ve büyük çapta oluyordu.

Çünkü insanlar belirli konularda meslek edinirken, edepli, saygılı esnaf olma özelliklerini de kazanıyorlardı.

Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye’nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçer.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. " dedi.

Toplantıda, Proje Yöneticisi Ercan TUZCUOĞLU, Okul Müdürü Orhan BAYAR, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut TATLI ve MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Dairesi Başkanı Şennur ÇETİN tarafından proje üzerinde konuşmalar yapıldı.





