Mobilya Fuarı için güçbirliği Kayseri’de 19-23 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Mobilya Fuarı öncesinde kentin önde gelen yetkilileri değerlendirme toplantısı düzenleyerek fikir alış verişinde bulundular.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim ve mobilya endüstrisinin önemli temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılan tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kayseri Mobilya Fuarının şehrin çok önemli bir değeri olduğu ve desteklenmesi adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacakları konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtirken, bu yıl Kayseri mobilya sektörünün büyük firmalarının da fuara katılacağı bilgisi memnuniyetle karşılandı.

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz; “Bu yıl fuarın tanıtım çalışmalarında yurtdışına ağırlık verileceğini, hedeflenen çok sayıda yabancı ziyaretçinin büyük bir titizlikle araştırılarak getirilmesi konusunda kararlı olduklarını” söyledi.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Yakup Deveci ise ‘’ Öncelikle bu toplantıya büyük firma temsilcilerinin katılımı ve desteklerini iletmeleri bizim tarafımızdan son derece memnuniyetle karşılanmıştır. Kendilerinin hem şehir hem de sektöre yapacakları katkılar fuarı da uluslararası seviyeye getirecektir. ‘’ dedi.

Bu yıl sektörün öncü firmalarının da katılım göstermesiyle fuarın düzenleneceği alanın tamamen dolacak olmasıyla Anadolu'nun en büyüğü olması bekleniyor. Yurtiçi ve yurtdışından gelecek profesyonel ziyaretçiler ile katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmelerin yapılacağı bir platform olacak.

Kayseri 7. Mobilya Fuarı; Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş tarafından, Kaymos, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği işbirliği ve Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ve KOSGEB'in destekleri ile 19-23 Nisan 2017 Tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanında gerçekleştirilecektir.

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