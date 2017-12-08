‘Mobilyada 13 yıldır dış ticaret fazlası veriyoruz'

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, yaptığı açıklamada, mobilyanın, Türkiye'nin son 15 yılda en çok büyüyen sektörlerinin başında geldiğini ifade ederek, sektörün 2023 hedefleri arasında ihracatı 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu hatırlattı.

Mobilya sektöründe doğrudan 200 bin kişiye istihdam sağlandığını, 10 bin ihracatçı ve 36 bin üretici olduğunu anlatan Gürcan, geçen yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, bu yıl da 3 milyar dolara yakın ihracat beklediklerini kaydetti.

Gürcan, 15 yıl önce 1,7 dolar civarında seyreden kilogram başına düşen mobilya ihracatının şu anda 3,7 dolara kadar yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"2000'li yılların başında 180 milyon dolar ihracat ve 200 milyon dolar ithalat yapan sektör, 2003 itibarıyla artışa geçti. Geçen yıl 2 milyar 500 milyon dolar ihracat, 600 milyon dolar ithalat yaptık. Bu yıl da 3 milyar dolara yakın ihracat ve 700 milyon dolar ithalat yapmış olacağız. Yani ithalatın 4 katı ihracat yapıyoruz. Yerlilik oranı çok yüksek olan sektörümüz, tam 13 yıldır dış ticaret fazlası veriyor. Üretim kapasitesini 20 milyar dolara çıkaran mobilya sektörü, yıllık 7 milyar dolarlık mobilya üretiminin yüzde 34'ünü ihraç ediyor. Bu oran 2000'li yılların başında yüzde 13'tü."

"Çin'e dahi mobilya satar durumdayız"

Türk mobilyasında ciddi bir kültürel birikim bulunduğunu ve yerel motiflerin Türk zanaatkarlarla yansıtılabildiğini dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, dünyanın mobilya üretim üssü Çin'e dahi mobilya satar duruma gelmiştir. Bunun gözden kaçırılmaması gerekiyor. Ayrıca, sektörün, ihracatta mevcut pazarların kırılganlığını aşması ve geleneksel, alım gücü yüksek AB ve Kuzey Amerika pazarlarına ulaşması için de tasarım, markalaşma ve pazarlama alanında performansını yükseltmesi şart."

AA

