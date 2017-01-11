Mobilyada ihracat hedefi 3 milyar dolar Mobilya sektörü, geçen yıl 2,5 milyar dolar olması beklenen ihracatını 2017'de yüzde 20 artırarak 3 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı açıklamada, 2016 rakamlarının henüz kesinleşmemekle birlikte sektörde 2,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamının söz konusu olduğunu söyledi.

İhracatın önceki yıl 2 milyar 315 milyon dolar olduğunu hatırlatan Güleç, "Geçen yıl en önemli pazarlarımızda karışıklık devam etti. Rusya'ya hiç mal satamadık, buna karşın az da olsa bir artış yakaladık." dedi.

Geçen yıl Çin'den ABD'ye çok sayıda ülkede tanıtım çalışmaları yaptıklarını ve fuarlara katıldıklarını, uluslararası pazarlara yöneldiklerini anlatan Güleç, başta Çin, ABD, Almanya, Hindistan, İtalya ve Dubai olmak üzere önemli pazarlarda tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını, pazarları çeşitlendirdiklerini söyledi.

Güleç, Türk mobilyasının 2016'da 204 gümrük noktası aracılığıyla 170'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini belirterek, "Bu ülkelere yaptığımız ihracat rakamı 2,5 milyar dolar civarında. 2017 için ihracat hedefimiz yüzde 20'lik artışla 3 milyar dolar. Rusya ile sıkıntı bitti. İran ile Tercihli Ticaret Anlaşması konusu var. Karışıklık yaşanan önemli pazarlarımızdaki sıkıntıların biraz olsun azalacağı beklentisiyle bu rakamı yakalayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 2023'te dünya ihracatında ilk 5'te yer almak"

Ahmet Güleç, Türkiye'nin son 15 yılda dünya ihracatında 23'üncü sıradan 12'nci sıraya yükseldiğini belirterek, "Hedefimiz 2023'te dünya ihracatında ilk 5'te yer almak ve 10 milyar dolar ihracat yapmak. Bu anlamda dünyada eli sıkılmamış iş adamı bırakmamamız lazım. Bu yıl daha çok koşturacağız. Daha çok iş adamını ülkemize davet etmemiz gerekiyor." dedi.

Son 15 yılda mobilyanın katma değerinin artırıldığını vurgulayan Güleç, ihracatta kilogram değerini 2 dolardan 3,7 dolara yükselttiklerini, hedeflerinin bu rakamı 2023'te 7 dolara çıkarmak olduğunu bildirdi.

"Katma değeri artırmayı hedefliyoruz"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı İsmail Doğan da Türkiye'de mobilyanın cari açık vermeyen nadir sektörler arasında yer aldığını belirterek, sektörün 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu söyledi.

Mobilya sektörünün ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını, uzun yıllardır ihracat fazlası verdiğini dile getiren Doğan, özellikle markalı mobilyalarda bu katma değerin çok daha net ortaya çıktığını, sektörde katma değeri daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türk mobilyasının dünyada İtalya'dan sonra en kaliteli mobilya olduğunu belirten Doğan, "Bu alanda dünya devleri diye tabir edilen ülkelerle yarış halindeyiz." dedi.

Doğan, 2016'nın tüm sıkıntılara karşın mobilya sektörü açısından çok olumsuz geçmediğini, geçen yıl için yüzde 15 büyüme hedeflediklerini ancak bu rakamın tutturulamadığını belirterek, iç pazarın kampanyalar ve mobilyada taksitin artırılmasıyla hareketli geçtiğini, ihracatta kısmi büyüme yaşandığını kaydetti. Doğan, 2017 için ihracat hedeflerinin 3 milyar dolar olduğunu belirtti.

AA

