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Mobilya’da Vizyon harekâtı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mobilyacılar Meslek Komitesi üyeleri, seçimlerin ardından KAYSO’da bir araya gerek, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Büyüksimitci’nin de katılımı ile yeni dönemin ilk meslek komitesi toplantısını yaptı. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi,

Mobilya’da Vizyon harekâtı
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, geçtiğimiz dönemde mobilyacılar meslek komitelerinin etkin bir çalışma sergilediğini belirterek, “Ben burada başkanlarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten iyi çalıştığımız zaman meslek gruplarının dertlerinin, sıkıntılarının hızlıca çözüldüğüne şahit olduk. Yaşanan sorunları gündeme getirdiğimizde ve buna bir kamuoyu oluşturduğumuzda faydasını gördük. Yeni dönemde de bu etkin çalışmaları tüm meslek komitelerimizden bekliyoruz. İnşallah yoğun bir katılımla toplantılarımızı aksatmadan yaparsak, sektöre daha fazla faydalı oluruz diye düşünüyorum” dedi. 
Kayseri’nin mobilyada marka bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “Bu markayı biz insanların kafasına iyice yerleştirmemiz gerekiyor. Mobilyada nereye kadar, hangi mobilyalarla, hangi modellerle gideceğiz? Dönüşüm ihtiyacı var mı, varsa nasıl yaparız? Bu tarz bir vizyon koymamız lazım. Onun içinde bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışacağız, gayret göstereceğiz, belki biraz sizleri yoracağız, anketler yapacağız. Çünkü bu konuda sahadakilerin düşünceleri çok önemli. Bunu birazda sizler vasıtasıyla üyelerimize, tüm sanayicilerimize  yayarak vizyonumuzu ortaya koyacağız” diye konuştu.
21. Grup Mobilyacılar Meslek Komitesi Başkanı Sedat Böyük, son zamanlarda piyasaların aşırı değişkenlik gösterdiğini belirterek, “Bu durum karşısında hepimiz işlerimizde daha çok müzakere etme ihtiyacı hissediyoruz. Biz burada sorunların istişare ile daha doğru kararlarla aşılabileceğini gördük. Bu istişareler neticesinde piyasalarda oluşan olumsuzlukları ve dalgalanmaları aşacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda bir araya gelebilmek, konular üzerinde görüşüp konuşabilmek son derece önemlidir” dedi.
Suntaya gelen zamların, döviz kurlarının yükselmesinin, sabit giderlerin ve maliyetlerin hızlı bir şekilde artmasının sanayide bir durgunluğa yol açtığını ifade eden Böyük,  seçimlerden sonra piyasaların hareketlenmesini beklediklerini, mobilyacılar olarak AR-Ge ve inovasyona da önem vererek, sektörü canlandırmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.
 
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