MOBİLYADAKİ SON TRENDLER VE SEKTÖR LİDERLERİ BU FUARDA

K.MOB Kayseri 8. Mobilya Fuarı, sektördeki yeni ve özgün tasarımların, kalite ve fiyat avantajlarıyla birlikte vitrine çıkacağı bir buluşma platformu olacak. Fuarda ev ve ofis mobilyalarından bahçe mobilyalarına, salon ve mutfak mobilyalarından ev tekstiline kadar binlerce çeşit ürün sergilenecek.



Mobilya sektöründe uluslararası platformda kalite ve gücünü kanıtlamış bir şehir olan Kayseri bu sektörde ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri olarak yer alıyor. Kayseri mobilyasının ihracat gücünü güç katacak olan bu fuarda uluslararası başarılara imza atan markalar yer alacak. Gelişmiş sanayi üretim kapasitesi ve ticari çeşitliliği beraberinde, kentleşme hamleleriyle Anadolu'nun önemli bir sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri’de yeni fuar alanında hazırlanan KMOB 2019- Kayseri 8. Mobilya Fuarı’nın, mobilya üretiminin yeni pazarlara uzanacağı önemli bir ticari platform olması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda pazarlama ve tanıtım çalışmaları Avrupa başta olmak üzere, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Fas, Tunus, Libya, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Macaristan, Kazakistan, Rusya, Belarus, Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan ve İsrail gibi ülkelerde yoğunlaşmış, 200’ü aşkın yabancı ziyaretçi ve alım heyeti sektörün ihracat hacmine katkı sağlayacak anlaşmalar yapmak üzere fuarı ziyaret edecek.



Mobilyanın Büyük Buluşması Üretim Tesisleriyle İç İçe Mobilya sektöründe isminden söz ettiren markaların yer alacağı Kayseri 8. Mobilya Fuarı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi içinde konumlandırılan yeni fuar alanında düzenlenecek. Anadolu’nun en modern fuar ve kongre merkezlerinden biri olan Kayseri OSB- TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda ziyaretçiler mobilyanın son trendlerini inceleme fırsatını bulurken, üretim tesislerini ziyaret edebilme imkanına da sahip olabilecekler.



Hafta içi sektör profesyonellerinin hafta sonu tüm halkımızın ziyaretine açık olan fuarın girişleri ücretsiz. Fuar 9- 12 Ekim tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında, 13 Ekim Pazar günü ise 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Online davetiye ve detaylı bilgi için www.kayserimobilyafuari.com adresini ziyaret edebilir.

