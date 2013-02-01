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Mobilyalarda Büyük İndirim

Alonza Home’dan kış aylarına özel büyük indirim kampanyası devam ediyor. Alonza Home yeni kampanyalarında yatak odası, oturma odası, yemek odası takımları gibi pek çok ürünü çok uygun fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Mobilyalarda Büyük İndirim

Kayseri’de mobilya sektöründe başarılı bir grafik izleyen Alonza Home, kış bitmeden evinizi yenilemeniz için başlattığı indirim kampanyalarında yeni sürprizlerle müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Kalite ve mutlak müşteri memnuniyeti ilkesi ile mobilya sektöründe adını duyuran Alonza Home, 2013’e iddialı kampanyalarla girdi. Alonza Home Yöneticisi Nur Külünk, Yemek ve Yatak odası takımlarını 3 bin 790 TL yerine 2 bin 290 TL'ye, Köşe takımlarını 5 bin 990 TL yerine 2 bin 990 TL'ye kadar indirdiklerini ifade ederek,  Kışın mobilyalarını yenilenmek isteyen müşterilere özel Alonza Home  kampanyalarıyla büyük fırsatlar sunduklarını ifade etti.

                                                                                                                 

Nur Külünk. kaliteli ve ergonomik Alonza Home  ürünleri ile  yeni yıla yenilenmiş bir ev ile girmek isteyen herkesi Erciyes Üniversitesi Tekno Park Bölgesindeki mağazalarına beklediklerini söyledi.

Nur Külünk, Alonza Home Ürün Detayları için www.alonzahome.com internet sitesi ziyaret edilebileceğini de sözlerine ekledi.

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