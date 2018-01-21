Mobilyanın liderleri İMOB fuarına katılacak

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Yakup Deveci ziyarette Başkan Büyüksimitçi ile mobilya ile ilgili güncel konularda fikir alış verişinde bulunduklarını belirterek, dernek çalışmaları hakkında bilgiler aktardıklarını söyledi.

Başkan Deveci, “23-28 Ocak tarihlerinde İstanbul Mobilya Fuarı’nın (İMOB) gerçekleşeceğini hatırlatarak; “Bu fuara KAYSO Başkanımızı da davet ettik. İMOB’a Kayseri olarak ciddi bir çıkarma yapacağız. Şehrimizden toplamda 66 firma katılacak. Fuarın Kayserili firmalarımız adına bereketli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise ziyaretlerinden dolayı Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Yakup Bey’le sektör hakkında genel bir değerlendirme yaptık. KAYMOS’un başarılı çalışmalarını takdirle izliyor. Üyelerimizin ve sanayicilerimizin menfaatleri doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlarımızla her türlü ortak çalışmayı yapmaya hazırız.” dedi.



İHA

