Mobilyanın “Silikon Vadisi” Kayseri’de

Dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek olan KUMSmall Factory, Kayseri’de 1 milyon 350 bin metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulan 180 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 400 adet mağaza ve 6 bin kapasiteli otoparkıyla hizmet verecek.











“Türkiye’de alışverişin merkezi” sloganıyla yola çıkan KUMSmall Factory, klasik bir alışveriş merkezi ile mobilya ve dekorasyon konseptini bir araya getirecek ve bu haliyle rakipleri içerisinde mobilyadan dekorasyona, modadan yeme içmeye, spordan eğlenceye kadar en fazla ürün seçeceğine sahip karma alışveriş merkezi olacak.







Başta Kayseri ve çevre illerde yaşayan 15 milyon kişi olmak üzere ülke geneline katkı sağlamayı hedefleyen ve şehir merkezine 9 kilometre mesafede bulunan proje, kentte içinden raylı sistem geçen ilk alışveriş merkezi olacak. Hızlı tren istasyonu ve yeni şehirlerarası otobüs terminali ise merkezin hemen yanı başında yer alıyor.







Mobilyanın “Silikon Vadisi”

Mobilyanın “Silikon Vadisi” haline gelmeyi hedefleyen proje, 250 adet mobilya mağazasını modadan spora, lezzetten eğlenceye kadar her şeyin bulunduğu 4 katlı AVM bölümünde bir araya getirecek.







Standart AVM konseptiyle mobilya-dekorasyon konseptini birleştirerek rakiplerinden bir adım öne geçmeyi hedefleyen merkez, yeşil bina sertifikalı. Proje, güneş panelleri ve doğalgaz ile elektrik üreten trijenerasyon sistemi sayesinde ürettiği enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanacak. KUMSmall Factory, 2018 yılında hizmete açılacak.



İHA