Motosikletli kuryeler emeklilik yasası istiyor

Motosikletliler ve Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Göçer ve Yönetim Kurulu üyeleri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Türkiye’de 150 bin, Kayseri’de ise 500 civarında kuryenin bulunduğunu ifade eden Dernek Başkanı Zafer Göçer, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak için örgütlenmeye karar verdiklerini dile getirdi. Başkan Zafer Göçer, “Amacımız; iki teker üzerinde evrak, ilaç, yemek dağıtımı yapan Türkiye’deki tüm motosikletli kuryeleri tek çatı altında toplamak. Kurye arkadaşlarımızın, gerek kurumlarla yaşadıkları gerekse sosyal yaşamdaki sıkıntılarını çözmek için farklı projeler üreterek, meslektaşlarımıza faydalı olabilmek. Yaya ve bisikletli kuryeleri de derneğimize üye yapmaya başladık. Şu anda Türkiye’nin her yerinden, üye olmak için talepte bulunuyorlar. Meslektaşlarımızın ve basın mensuplarının çalışmalarımıza destek olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Günlük yaşamda sürekli kaza riski ile karşı karşıya olduklarının altını çizen Başkan Zafer Göçer, ilk ve en önemli amaçlarının emeklilik yasasına dair çalışmalar olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ,Başkan Zafer Göçer ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İHA