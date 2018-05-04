Müftü Güven’den KTO ziyareti

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; İl Müftüsü Güven, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kuruluna ve Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile başkanlık divanı üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

KTO Başkanı Gülsoy ise İl Müftüsü Güven’in nezaket ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gülsoy, Kayseri’nin gelişmesi için şehrin dinamiklerini oluşturan her kesimle ortaklaşa çalışacaklarını ve İl Müftülüğü ile de bu yönde görüş alışverişi içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Müftü Şahin Güven tarafından Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan Prestij baskılı Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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