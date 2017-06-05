Muhasebecilerde kota hazırlığı



2016 yılı Temmuz ayında göreve gelen Başkan Anfer Yılmaz, oda olarak mesleğin saygınlığını yürütmek adına faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

Göreve geldikleri zaman diliminde 15 Temmuz darbe girişiminin meydana gelmesinden dolayı, ‘önce vatan’ düşüncesi ile hareket ederek, bazı çalışmalarını askıya almak zorunda kaldıklarını dile getiren Başkan Anfer Yılmaz, 2017 yılından itibaren Bakanlık düzeyindeki çalışmalarına yeniden başladıklarını kaydetti. Bin 460 üyeleri bulunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Anfer Yılmaz, Oda çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:



İstihdamı teşvik için stajyerlere eğitim

Odamızda bilgisayar sınıfının eksikleri tamamlanarak, güncel kullanılan muhasebe programında eğitim verdik. Stajyerlerimiz hak kazandıktan sonra 3 yıl staj yapmak zorunda. Staj için geldiklerinde tecrübeleri olmadığı için alamamaktayız. Staj yeri bulmakta dahi zorlanmaktayız. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak, istihdama da teşvik amacıyla, mali müşavirlerin eğitmenliğinde, güncel bir muhasebe programında 40 saatlik bir eğitim programı düzenledik. Tabi ki eksiklerimiz vardı ama kursiyerlerimizle görüştük genel olarak memnunlardı. Bu, ilk kez düzenlenen bir eğitim programıydı, birçoğuna da istihdam hususunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan bayramından sonraki talebe göre de, eğitimlerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Cüzi miktarda ücreti vardı, onlar da eğitimlere verildi. Bayramdan sonra devam edecek eğitimler için başvurularımızı odamıza yapacaklar. Odamızın internet sitesinden duyurularımızı yayınlayacağız. Ön koşulumuz iktisat, işletme, ön lisans muhasebe ya da ticaret lisesi mezunu olmaları olacak. Hatta talebe göre Organize Sanayi Bölgesinde ön muhasebede çalışmak isteyenlere yönelik de bir eğitim düzenlemeyi planlıyoruz.



Kota derken neyi kastediyorsunuz?



Bağımsız çalışan arkadaşlarda defter sınırlaması yok; 200, 300, 500 defter tutan arkadaşlar var. Bizim mesleğimiz bilgiye dayanan bir meslek, bundan dolayı kaliteli iş yapmamız gerekir. Bu kadar sayıda defter tutmak hem işin kalitesini düşürüyor hem de haksız rekabete neden oluyor. Bu haksız rekabet ortadan kalkarsa, bağımlı çalışan arkadaşlarımızdan düşük ücretle çalışmak zorunda kalanlar büro açmaya korkmayacak. Çünkü bazıları çok sayıda defterle piyasayı kapatmayacak. Bizler sadece işverenin kaydını tutan meslek mensupları olmak istemiyoruz. Bizler yönlendirici, mali analiz yapıcı meslek mensubuyuz, ancak bunun için vakit olması lazım. O nedenle kotanın gelmesini çok önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak 80 küsur oda başkanından, yaklaşık 25’i ile görüştüm; olumlu dönüşler de aldım. TÜRMOB Başkanı ile de görüştüm, onlar da başka formül arayışlarındalar. Hangi çözüm olduğunun önemi yok. Görev süresi boyunda bunun üzerinde duracağız, bunun için samimiyetle gayret gösteriyoruz.



“KOSGEB destek vermeli”

Ayrıca, belli bir zamanı geride bırakmış meslek mensuplarına verilir de, yeni iş yeri açacak olan meslek mensuplarımıza neden KOSGEB desteği verilmez anlamıyorum. Genç meslektaşlarımızın en azından bilgisayarını, masasını alacağı, kendisini 2-3 yıl nefes aldıracak bir kredinin olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak bir özel banka ile çok düşük faizli bir kredi için anlaşma yaptık. Başvurular da oluyor. Aynı banka, herhangi bir kefil istemeden stajyerlerimize 10 bin TL kredi de veriyor, buna dair anlaşmamızı da yaptık.



“Kota problemi çözülünce tahsilat sorunu da aşılacak”

Bir diğer sorunumuz da tahsilat. Birkaç yıl önce bununla ilgili bir proje vermiştim ancak o dönemde kabul görmedi. Ancak sorunların çözümüne tahsilattan başlamamak lazım. Kota problemini hallettiğimizde bu da zincirleme hallolmuş olacak.



İHA

