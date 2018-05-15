Mühendis Öğrencileri şanslı Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkay Güncan, global bir medikal teknoloji şirketi olan Stryker'dan (Kayseri Serbest Bölgesindeki fabrikasından) Ar-Ge Mühendisi olarak iş teklifi aldı.

Fortune dergisi ve Great Place to Work'e göre ABD merkezli Stryker, dünyanın en iyi (2017'de 10 numara) işverenleri arasında yer alıyor.

AGÜ, eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan bir üniversite olmasından dolayı, mezunlarımızın küresel firmalarda iş bulabiliyor.

Tasarım merkezli eğitim sistemi ile öğrencilere yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra takım oyuncusu olmanın da öğretildiği öğrencilere, hem yurt içinde hem de yurtdışında en iyi üniversitelerde eğitim almış öğretim üyeleri tarafından kullanarak aktif öğrenme metotları uygulanıyor.

Aktif öğrenme metotları, özellikle inovasyon laboratuvarları olan ‘Maker Space’ adlı laboratuvarı kullanarak uygulanıyor. Bu uygulanalı eğitim, mezunların küresel firmalar tarafından da tercih edilmesinin nedenleri arasında yer alıyor.

İHA

