MÜSİAD'dan KDV indirim talebi

Ata, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de hane halkı gelirinin artış göstermesiyle birlikte, geçmişte mobilya gibi öncelikler arasından çıkarılan harcamalar, yeniden Türk halkının önemli giderleri arasında yer almaya başlamıştır. Ancak mobilya ürünlerinde uygulanan yüzde 18'lik vergi oranı, hem tüketicileri alışverişten uzaklaştırmış hem de tüketimin durgunlaşmasıyla üreticileri kaygılandırmıştır. Bu durumun tespit edilmesiyle birlikte, 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen düzenleme kapsamında mobilya sektöründe Katma Değer Vergisi (KDV) oranı, yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiştir. Bu düzenleme, tüketicilerin erteledikleri mobilya alışverişlerini yapmalarına vesile olarak, sektörde önemli ölçüde bir canlanma sağlamıştır. Yapılan KDV indirimiyle birlikte iç pazar hareketlenirken, üretim artışına paralel olarak istihdam oranları da yükselmiştir ve sektör, 2017 yılında yüzde 11,86'lık bir büyümeye ulaşmıştır. Dolayısıyla bu indirimin, Türkiye ekonomisine birden fazla faydası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 2017 yılında ilk etapta 2 ay için başlatılarak, sektördeki canlanmanın sürmesi amacıyla 8 aya kadar uzatılan KDV indiriminin, mobilya sektörünün ötesinde ekonomimize sağladığı katkılar göz önünde bulundurularak yeniden gündeme getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda gerçekleştirilecek çalışmaları desteklediğimizin bilinmesini istiyoruz."

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