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MÜSİAD'dan kurumlara ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Yönetim Kurulu tarafından, kurumsal ziyaretler devam ediyor.

MÜSİAD'dan kurumlara ziyaret
MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu, Başkan Yardımcıları Mustafa Dulda, Kemal Tekelli, Basın Halkla İlişkiler ve Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkanı Alper Tuna Elmacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Akmermer, Birol Düşüktaş, Selahattin Kılıç, Ahmet Güleç ve Uğur Çapacıoğlu'un katılımıyla ziyaretler yapıldı.
AK PARTİYE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ
MÜSİAD Heyeti tarafından, Ak Parti İl Başkanlığı ziyaret edildi. İl Başkan vekili Fatih Hasyüncü'ye çalışmalarında başarılar dilendi. Cumhurbaşkanımızın katıldığı mitingden dönün ailenin geçirdiği kaza sebebiyle başsağlığı dilekleri paylaşıldı.
TİCARET ODASINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
MÜSİ̇AD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu ve yönetim kurulu; Ticaret Odasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ömer Gülsoy ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı temennisi iletildi.
Kurum Haberi
 
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