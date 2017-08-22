MÜSİAD Kayseri’den Ege çıkarması

MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu ve beraberindeki 13 iş adamından oluşan heyet, MÜSİAD İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. MÜSİAD Aydın ve Manisa’da bir dizi temaslarda bulunduktan sonra İzmir’e gelen MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu başkanlığındaki heyet, İzmir Ülkü Park’ta MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü’nün ev sahipliğinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Ülkü Park’ın sosyal tesislerinde düzenlenen yemekten sonra, tanışma, üyeler arasında ticari faaliyetlerinin genişletilmesi ve ortak projeler konusunda görüşme gerçekleştirildi.



Karşılıklı işbirlikleri

Toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “MÜSİAD olarak faaliyetlerimizdeki amacımız, öncelikle üyelerimiz arasında ilişkileri geliştirmek, yatırım ve ticaret ortaklıkları kurarak, karşılıklı işbirliklerini hayata geçirmektir. Bu bağlamda bugün Kayseri Şubemizi misafir etmekten ve üyelerimizin birbirleriyle tanışarak bilgi paylaşımından dolayı mutluyuz” dedi.



“Ortak gaye büyüyen Türkiye’nin bir parçası olmak”

Şube olarak MÜSİAD’ın Türkiye genelinde olduğu gibi bölgesinde de büyük bir güç olması için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ülkü, “Bizler, bölgesindeki aktif STK’lar olarak, daha fazla işbirlikleri yapmak ve ortak projeler yürütmek istiyoruz. Hepimizin ortak gayesi büyüyen Türkiye’nin bir parçası olmak. İnşallah bu görüşmelerle Kayseri Şubemiz ile güzel projelere imza atacağız” diye konuştu.



“İlişkilerimizi geliştirmek üzere buradayız”

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu da yaptığı konuşmada, “Aydın, Manisa ve İzmir olarak üç şehirlik bir bölge ziyareti programı gerçekleştiriyoruz. İki şehirden sonra son olarak da İzmir’de Genel Merkezimizin kriterleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ziyaretle şubeler arası ilişkilerimizi geliştirmek üzere buradayız. Bu ziyaretlerimizle karşılıklı ticari ilişkilerimizi artırmak ve işbirliği içerisinde olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.



Kayseri’ye davet etti

Ziyaretin sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Kayserili işadamlarını İzmir’de misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek teşekkürlerini sundu. Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu da samimiyeti ve misafirperverliği için Ülkü’ye teşekkür ederek en kısa zamanda İzmir heyetini Kayseri’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. İHA

