MÜSİAD KAYSERİ’DEN EKONOMİ REFORM PAKETİ AÇIKLAMASI MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci: Reform Paketi çok detaylı ve geniş kapsamlı

MÜSİAD Kayseri Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi’ne ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.



MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Reform Paketinin çok detaylı ve geniş kapsamlı olduğunu belirterek, “2021 yılında ekonomik açıdan oldukça memnun edici bir gelişme olmuştur" dedi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

Gelişmekte olan ülkelerin tarihlerinin en kötü büyüme performanslarından birini sergilediği 2020 yılında, Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 oranında büyümüştür. Aynı zamanda yılın son çeyreğinde kaydedilen 5,9 puanlık büyüme de 2021 yılı için ciddi bir motivasyon kaynağı olmuştur.

2020 yılının Mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Covid-19 sebebiyle ciddi bir sarsıntı geçiren Türkiye ekonomisine can suyu olmuştu. Ekonomik Reform Paketi de, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren, oldukça memnun edici bir gelişme olmuştur.

Salgın sonrası dönemde, ekonomik yapılanmaya uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeyi hedefleyen “Ekonomi Reform Paketiyle” açıklanan iki ana reform alanı da büyük öneme haizdir.

Makroekonomik Politikalar ana başlığında; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdamdan oluşurken, Yapısal Politikalar ikinci ana başlığını kapsayan reformların; Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi içeriğinden oluştuğu görünmekte.

Açıklanan desteklerle birlikte mali disiplin, enflasyonla ve cari açıkla mücadele, finansal sektör, istihdamın artırılmasına yönelik adımların atılması, yatırım ve üretime destek vererek ekonomide direnci artıracaktır.

Esnafımıza sağlanan vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ'lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır.





Bunlarla birlikte bilhassa sanayide yeşil dönüşümle, enerjisini kendi karşılayan Organize Sanayi Bölgelerinin hayata geçirilmesi, yeşil finansman, yeşil üretimin desteklenmesi, sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücümüzün artırılması açısından çok önemlidir.

Ayrıca şeffaf, kurumsal yönetişim, harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi de kıymetli adımlardır.

Perspektif olarak hayati bir dönüşümünde dijital alanda yaşanacağı görünmektedir. Dijital piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulması, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilmesi, verilerin kullanımında düzenlemeler yapılması rekabet ortamının dengelenmesi ve güçlenmesini sağlayacaktır.

Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına inandığımız bu Reform Paketi ile birlikte, iç talepten yatırıma, üretimden ihracata kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir.

Böylece son dönemde parasal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte nispeten baskı altında kalan ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibariyle ivme kazanacak; Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir.



Haber Merkezi