MÜSİAD yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

Genel Kurulda yeniden başkan seçilen MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu yeni, dinamik, genç ve vizyonel bir yönetim oluşturduklarını belirtti. Başkan Mustafa Çelik'in de yer aldığı MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin kurucu yönetiminin belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda bayrağı daha ileriye taşıma hedeflerini dile getiren Olgunharputlu, bu hedefe ulaşmak için yapacakları çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Başkan çelik'i ziyaret ettiklerini kaydetti.

"İSTİHDAM SAĞLAYAN HERKESİN YANINDAYIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 20 yıl önce MÜSİAD Kayseri Şubesi'ni kurduklarında bir yol haritası çizdiklerini belirterek, "Ulaşmak istediğimiz hedefler vardı. Allah'a şükür o hedeflerin hemen hemen hepsine ulaştık. Artık önümüzde 2023 hedefi var. Bu hedefte siz de MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin yerini konumlayacaksınız. Biz istihdam sağlayan, kaynak oluşturan, vergi değeri sağlayan tüm iş adamlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Önemli olan ekonomik olarak daha güçlü bir devlet olmak. Sizin de Kayseri ekonomisine katacağınız her değerde biz varız. Yapacağınız her projede yanınızda olduğumuzu bilin" diye konuştu.

Ziyarette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısı da gündeme geldi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu, ekonomik seferberlik ve istihdam çağrısına katıldıklarını ifade ederek, "Türkiye genelinde 11 bin üyemiz var. Her üyemizin 4-5 firmayı temsili söz konusu. Her firmadan beşer istihdam ile 250 bin istihdam sözü genel merkezimiz tarafından verildi. Kayseri MÜSİAD olarak 1000'in üzerinde istihdam artışı oluşturabileceğimizi, bu potansiyele sahip olduğumuzu belirttik. İnşallah bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkarıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu talebini gerçekleştirmek üzere elimizden geleni yaptığımızı belirteceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de "Gösterilen hedefin kaygısında olmak herkesin boynunun borcu. Gerek özel sektör, gerekse kamu olarak bizler istihdam artışına gereken desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.