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MÜSİAD Yönetimi Seçildi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, 20.Olağan Genel Kurul Toplantısı, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yamankaradeniz ve Turgut Al’ın katılımıyla yapıldı.

MÜSİAD Yönetimi Seçildi
Türkiye’de reel sektörün en güçlü sivil toplum örgütlerinden olan MÜSİAD’ın Kayseri Şubesi’nde oy birliğiyle seçilen yeni Yönetim Kurulu şu şekilde:
Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında tek liste ile girilen kongrede, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Murad Cahid Cıngı, Nedim Olgunharputlu, Ali Lafçı, Mustafa Dulda, Harun Hasyüncü, Mahmut Ezinç, Şaban Hasnalçacı, Osman Hakkoymaz, Kemal Lekesiz, Erkut Korkmaz, Suat Altın, Mehmet Kütahneci, Kemal Olgaç, Nihat Bozkurt, Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ömer Beğendik, Duran Güven ve Abdullah Gereklioğlu seçildi.
Genel Kurul sonrası konuşan Çolakbayrakdar, şehrimizin iktisadi ve sosyal hayatına önemli katkılar yapan, MÜSİAD Kayseri Şubesi başkanlığına yeniden seçilmekten onur duyduğunu belirterek, değerli üyelerin teveccühüne teşekkür etti.
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