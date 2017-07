MÜSİAD’dan ekonomi seferberliği

3 Haziran'da düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, Türkiye'nin lider sivil toplum kuruluşu MÜSİAD'ın yeni yönetimi, Abdurrahman Kaan'ın Genel Başkanlığında kolları sıvadı. MÜSİAD'ın yeni yönetim kadrosu ve yeni dönem projeksiyonu MÜSİAD Genel Merkez'de düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. MÜSİAD'ın 6. Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği başlattığını ve bu seferberlikle hem MÜSİAD üyelerinin hem de ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlayacaklarını kaydetti. Kaan toplantıda, Toplu Sanayi İdaresi'nden (TOSİ), faizsiz ekonomik modele kadar önemli bilgiler verdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "MÜSİAD sadece bir iş adamları derneği değil bir medeniyettir ve kurulduğumuz günden bu yana her yönetim medeniyetimizin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Biz de yeni yönetim ekibimiz, teşkilatımız, profesyonel kadromuz ve en önemlisi de üyelerimiz ile bu medeniyeti büyütmek üzere kolları sıvadık. Yatırımı, ticareti ve ihracatı artırmak üzere seferberlik ilan ettik ve bu kapsamda projeler üretiyoruz. Ana önceliğimiz üretim ekonomisi olacak. Üreterek büyümek için üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Üyelerimiz arasındaki ticareti artırmak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

"Üreterek büyüme stratejimizin yapı taşlarından biri TOSİ"

Sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizen Kaan, orta ölçekli sanayiciler için 81 ilde TOSİ adını verdikleri sanayi siteleri kurulması için çalıştıklarını söyledi. Kaan, "Adını Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) diye ifade ettiğimiz proje, üreterek büyüme stratejimizin yapı taşlarından birini oluşturuyor. 3 yıllık titiz bir çalışmayla oluşturduğumuz projemizin hayata geçmesini sağlayacak kanuni altyapının çıkması için gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi siteleri yani yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkân yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgelerinde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TOSİ'ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir "üretim kampüsü" şeklinde inşa edilecek. Burada en az 200 sanayi yapısı faaliyette olacak. Kampüsün içinde konutlar, bir meslek okulu ve sağlık kuruluşu gibi yapılar yer alacak" diye konuştu.

"Faizsiz Finans İçin Girişim Sermayesi Yatırım Komisyonu Oluşturduk"

Yüksek faizin, günümüz ekonomilerinde yatırımcılar için büyük engel ve risk oluşturduğunun altını çizen Kaan, MÜSİAD'ın yeni dönemde, kâr odaklı ve üretimi besleyen faizsiz çözüm ile faizsiz model hazırlığı yaptığını belirtti. Kaan şöyle konuştu;



"3 Haziran'da gerçekleşen MÜSİAD 24. Olağan Genel Kurul konuşmamda da değinmiştim. Bir sömürü aracı olan faiz, iş dünyası için de yatırımların can düşmanıdır. Bir girişimcinin yapacağı yatırım ya da bir yatırımcının sürdürülebilir bir büyüme içinde olmasının önündeki en büyük engeli faiz olarak görüyoruz.

Bir işletme sahibi, faizi en büyük çıktı olarak kabul ediyor ve sonuçlar da bunu doğruluyor. Büyük umutlarla girilen işler, belki risk alınarak hayata geçirilen işletmeler, faiz kurbanı oluyor. Çünkü kazanılan paranın hatırı sayılır miktarı faize gidiyor. Biz bu noktada faizsiz modeller üzerine yoğunlaştık. Kar odaklı ve üretimi besleyen alternatif bir model üretme sürecindeyiz. Çünkü Türkiye, artık faiz dışı fazladan yatırım dışı fazla esasına dayalı bir ekonomik yapıya geçmelidir. Bu noktada yeni bir komisyon oluşturduk. MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Komisyonumuz, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda girişimcileri yatırım sermayesiyle buluşturan en güçlü uluslararası yatırım ağı olmayı amaçlıyor."

"Erdemli İnsan Eğitimi Kampanyası Başlatacağız"

MÜSİAD'ın, iş dünyasında ve iş dünyasıyla doğrudan ilgili alanlarda, tecrübelerin paylaşıldığı, çalışmalarının da olacağını belirten Kaan, "MÜSİAD olarak biz, elde edilen rakamsal kazanımları değil, ahlakı ve itibarı önceliğimize koyuyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz 'Erdemli insan eğitimi' modelimizle, tüm şubelerimiz dâhil olmak üzere bir eğitim kampanyası başlatacağız. Bu kampanyada, iş insanlarına erdem kavramını anlatarak benimseteceğiz" dedi.

"Kanun Tasarısı Önerileri Sunacağız"

MÜSİAD'ın yaşamın her alanıyla dertlenip kendini sorumlu hisseden, helal olanın yasallaşması ve hayat bulması için çalışan bir dernek idealiyle çalıştığını belirten Kaan, "Bugüne kadar Türkiye'de dile getirilmemiş veya çözüm üretilmemiş, ekonomiyi, toplumu, sosyal hayatı etkileyen konulara yönelik mevzuat çalışmaları yapacağız. Ekonomi ana işimiz gibi gözükse de aileden eğitime, sağlıktan spora, sanattan hukuka yani hayatın her alanıyla ilgili önemli kanun tasarısı önerileri sunacağız. Zekât Fonu/Zekât Vakfı, Dijital Zorbalık ve Unutulma Hakkı ve Kamu Özel Sektör İşbirliği (PPP), yakın dönemde sunacağımız önerilerden birkaçı olacak" şeklinde konuştu.

