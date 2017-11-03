MÜSİAD’dan “kentsel dönüşüm” zirvesi

Ommer Otel’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla iki gün sürecek olan toplantının ilk gününde bu akşam 19.00-21.30 saatleri arasında İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulunun Türkiye genelindeki üyeleri bir araya gelecek.

Toplantının ikinci ayağı ise yarın (04 kasım 2017 cumartesi) saat 10.00’da MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu’nun yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. Daha sonra sırasıyla MÜSİAD İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki birer konuşma yapacak. Program 14.00-16.30 saatleri arasındaki il gezisi ile son bulacak.

Haber: Fatma URAL

