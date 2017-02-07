Müsteşar Erdem OSB’yi ziyaret etti

‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında kentimize gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem’in Başkanlığında, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, İşkur Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ve İş Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi Ay’dan oluşan heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.





SGK İl Müdürlüğü yetkilileri ve Bölge Müdürü Ali Yaprak’ın da hazır bulunduğu ziyarette, ÇSGB tarafından sanayiye sunulan hizmetler ele alındı. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından sanayinin beklentilerine ilişkin ÇSGB Müsteşarı Ahmet Erdem’e bir dosya sunuldu.

Daha sonra heyetle birlikte bölgedeki bazı işletmeler gezilerek çalışmalar yerinde görüldü, işçi ve işverenlerle görüşmelerde bulunuldu.

İHA

