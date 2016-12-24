Müteahhitlik hizmet kanunu acilen çıkartılmalı Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, Kamu İhale Kurumu’nun ihalelerde gerçekleştirdiği sabit fiyat anahtar teslim uygulamasının müteahhitleri mağdur ettiğini söyledi.

Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernek binasında bir basın toplantısı düzenleyerek sektördeki sıkıntılara değindi.

“Bu meslek kontrolsüz güç olmaktan, her önüne gelenin yaptığı meslek olmaktan çıkartılıp, güven endeksinin yukarı çekilmesi şart.” diyen Ali Aydın; “Müteahhitlik hizmet kanunu metni hazır ve mecliste görüşülüp kabul edilmeyi bekliyor. Müteahhitlerin sınıflandırılması ile birlikte Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) vereceği işin niteliğine göre müteahhidini tespit etmelidir. Yapılan ihalelerdeki proje ve teknik şartnamelerdeki tüm belirsizlikler, eksik ve hatalı işlemler müteahhide yansıtılarak bir nevi müteahhit idarenin esareti altına sokulmaktadır. Bununla beraber sistemde iş alan müteahhitlerin tamamına yakını zarar ederek iflas etmektedir. Eşik fiyatın altında teklif veren müteahhide, idare hakkı olarak daha ucuza işimi yaptırırım diyerek veya yukarı fiyata verdiğinde kendisine bir soruşturma geleceği korkusuyla işini vermektedir. Bu yöntemle hem müteahhit zararına iş yapmakta hem de işin kalitesi düşmektedir. Hükümetimizin vergi ve SGK’da yapmış olduğu son yapılandırmada elde etmiş olduğu tutar 124 milyardır. Bunun büyük bir bölümü müteahhitlerden alınmıştır. Elbette vergisini ve SGK primini ödemeyenlerden kim olursa olsun bu miktar alınmalıdır. Ancak bu miktarın acilen piyasalara geri dönüşü sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu.

Bir çok müteahhit ürettiği konutu satamadığı için bankalar tarafından rehin alındığını dile getiren Aydın şunları söyledi:

“Kredi kartlarına yapılan 72 ay taksitlendirmede olduğu gibi müteahhitlerin bankalara olan borçlarını en az 36 ay taksitlendirmeleri hem bankaların hem de müteahhitlerin faydalarınadır. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanımızdan gerekse hükümetimizden destek bekliyoruz. Müteahhitler olarak Konfederasyonumuzla, federasyonlarımızla bağlı dernek ve birliklerimizle birlikteyiz. Bugüne kadar hükümetimizin yapmış olduğu birçok düzenlemeye destek olduk. Müteahhitlerin kayda alınması, sınıflandırılması, çalışanların belgelendirilmesi, Yapı denetim kanunu, İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile kentsel dönüşüm kanunun hayata geçirilmesi için çaba sarf ettik bundan sonra da bu desteğimiz devam edecektir. Sektörümüzü ilgilendiren yukarıda saydığımız tüm yasal düzenlemelerde sadece yaşadığımız sorunları değil çözüm önerilerimizi de birlikte aktardık. Yerel ve genel yöneticilerimizden bürokratlarımızdan belediye başkanlarımızdan sabırla çözümler bekledik. Sizlerden bir isteğimiz de yerel idarelerimize bir tamim çıkararak bizim dernek ve birliklerimize üye olmayanların projelerine onay verilmesin. Bizler de içimizdeki çürük elmaların ayıklanmasını istiyoruz. Bu uygulama bazı şehirlerimizde var bazılarında yok. Buna bir eşitlik ve standart getirilmesini istiyoruz. inşaat öncesi, inşaat esnası ve inşaat sonrası var olan problemlerimizin çözümünde birlik ve derneklerimizin ve üst kuruluşlarımızın belli yasal inisiyatif alma zamanı gelmiştir birliklerimiz bu olgunluktadır. Dileğimiz ülkemizin bu zor günlerinde bir an önce sorunlarımız çözülerek ekonomimizi canlandırır ülkemize hizmet ederiz.”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

