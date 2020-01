Gemerek Bölgesi Nakliyecileri Ziraat Odası ve bölge çiftçilerinin kampanya sonrası teşekkür ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Gerek çiftçimizi kazandırmak konusunda gerekse çiftçimizin işini kolaylaştırmak konusunda geniş bir sektör olan şeker pancarı tarımının bir tarafta çiftçisi bir tarafta çalışanlar, bir tarafında da tabi nakliyeciler bulunmaktadır. Nakliyeciler bizim çok değerli bir parçamızdır. Onlar çiftçimizin işini kolaylaştırma konusunda önemli bir iş yapıyorlar onun için de onların bu işe sahip çıkmaları, başarılı olmaları bizim açımızdan da çiftçimiz açısından da çok önemli biz Nakliye kooperatifleri mensuplarını da büyük Kayseri Şeker ailesinin bir parçası olarak ellerinden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı yaptıklarını biliyoruz onun için bu mana da onlara ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kampanyanın sona erdiği bu dönemde gelip bize de yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etmeleri bizim için değerli ve anlamlı buluyorum. Çiftçimizin takdirini, duasını kazanmak her şeyin üzerindedir. Kayseri Şeker olarak elimizden geldiği kadar önceliğimiz çiftçilerimiz olmak üzere faaliyetimizi gösteriyoruz. Biz işimizi yapıyoruz çünkü çiftçinin olmadığı bir sistem, model ve bu şeker pancarı sektöründe başarılı olması yürümesi mümkün değil. Onun için de mutlaka öncelikle çiftçinin ihtiyacının karşılanması ve çiftçinin memnun edilmesi gerekiyor çiftçinin para kazanması gerekiyor. İşin sürülebilir olması açısından buna ihtiyaç var. Bu şekilde olacak olursa çiftçi işi sürdürebilir yoksa çiftçi işi bıraktığı takdirde bir daha hiçbir güç çiftçiyi tekrardan üretime döndüremez.”



Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin de, “Biz nakliye kooperatifi üyeleri olarak Kayseri Şeker Fabrikamız ile düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Çiftçimiz için gereken her şeylerimizi yapıyoruz. Çünkü bu bizim ekmeğimizdir” dedi. Başkan Akay’a destek ziyaretine geldiklerini söyleyen Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya, “Gemerek Ziraat Odası yönetimimiz ve meclisimle beraber, sayın başkanıma destek ziyaretine geldik. Gemerek Ziraat Odamızın 2 bin 600'ü aktif olmak üzere 7 bin çiftçisi var. Şeker fabrikasının bize vermiş olduğu hizmetlerden memnunuz Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



Gemerekli Hacı Mustafa Toker, çiftçinin Türkiye için çalıştığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti; "1968'de bölge olarak, 9-10 bin ton pancar yatırırdık. Ancak şuan 200 bin tonu geçti. Bölge olarak 30-40 yıl zaman zarfında büyük pancar ekim sahasına ulaştık. Biz pancar ekmezsek ne avans alabiliriz, ne gübre alabiliriz. Ne de çiftçilik yapabiliriz. Başkanımız sağ olsun bir 10 yıl daha başımızdan gitmeyecek. Çünkü gittikçe arpa, buğday para kazanamaz. Mazot pahalı, gübre pahalı, sulama sistemimizde zor olduğu için 10 yıl başkanımız duracak. Bize de günü gününe mazotu, ilacı, gübreyi her şeyimizi temin ediyor. Bizde ayakta duruyoruz. Gemerek bölgesi, Kayseri bölgesi, Tokat dahil bizim ektiğimiz pancarlarla çiftçiler ayakta duruyor. Devletimizde sağ olsun bizim yanımızda oluyor. Biz çiftçiler olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye için çalışıyoruz.”



Küçüktuzhisar köyü eski Muhtarı Duran Soytürk'de yaptığı açıklamasında, “Gerçekten başkanımızı takdir ediyorum her türlü hizmet ayağımıza kadar geliyor. Avanslar hiçbir zaman ihmal edilmiyor zamanında ödeniyor. Bu avanslara güvenerek her hangi bir bakkala oraya buraya borçlanıyoruz işte avansta paranızı vereceğiz diyoruz, öyle geçimimizi sağlıyoruz" dedi.