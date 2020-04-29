Nefes Kredisi Kayseri’de hayata geçirildi

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ile Denizbank Şube Müdürü Murat Bağ ve basın kuruluş temsilcileri video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilen yeni Nefes Kredisi ile cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmeler 2020 yılında geri ödeme yapmadan finansa ulaşma imkânına kavuştu.
Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana TOBB öncülüğünde 365 Oda ve Borsanın elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, “Her zaman üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacını katkı sağlayacak Nefes Kredisi ile yine üyelerimizin yanındayız, destek sağlayacağız. KOBİ’lerin bu zorlu dönemde savrulmasının önüne geçme hedefiyle hayata geçirdiğimiz Nefes Kredisi için kollarımızı sıvadık. Binlerce işletmemizin çark döndürdüğü Anadolu’da ticaretin merkezi Kayserimizde bu eksende harekete geçmiştir” dedi.
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, “Ülke olarak bizimde içinden geçtiğimiz bu süreçten olumsuz etkilenen, iş hacimleri yüzde 50- 60 oranında düşen hatta işletmelerini geçici olarak kapatmak zorunda kalan üyelerimiz oldu. Bu salgından etkilenen üyelerimize biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve 365 Oda/Borsa’nın katkısı ile yeni bir nefes kredisi çalışması başlatılmış oldu. Biz de Kayseri’deki Odalarımız ve Borsamız olarak üyelerimizin finans imkânına kavuşmaları amacıyla kaynaklarımızı bu projeye sunduk. Yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” İfadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise “Salgın sonrası küresel ekonominin yeni bir hal alacağını düşünüyoruz. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansman ihtiyacının giderilmesi noktasında, TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz” diye konuştu.
Video konferans toplantısında Nefes Kredisinin ayrıntıları da paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi: “Cirosu 3 milyon TL ve altında olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dâhil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir. İşletmelerimiz odamız online işlemler üzerinden alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler. Nefes Kredisine 2020 yılı sonuna kadar ana para ve faiz ödemesi yapılmayacaktır. 2021 yılı 12 ay eşit taksitlerle geri ödemeli ve en fazla 20 ay, kullandırılacak kredinin yıllık yüzde 7,50 olacaktır. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacaktır. Vergi ve SGK'dan 'borcu yoktur' yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat istenmeyecek. 50 bin lira kredi için 150 lira, 100 bin lira için 300 lira banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Tüm sektörler başvurabilecek.”
Oda Başkanları yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz ilk aşamada kredilerini Denizbank aracılığı ile kullanılabilir. Yaklaşık 2 hafta sonra kamu bankaları da projeye katılacaklar. Onlarla birlikte Nefes Kredisi projemiz daha da güçlenecek. Yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diler, kredinin hayata geçirilmesini sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, işbirliğinden dolayı Kredi Garanti Fonu ve Denizbank’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Denizbank'ın Kayseri’deki tüm şubeleri Nefes Kredisi'nde hizmet verecek
Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, KOBİ’lerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, esnafın ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunmayı öncelikleri arasında gördüklerini, bu amaçla TOBB öncülüğünde yeni bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Gelgör, “TOBB üyelerine destek olmaktan ve bu dar boğazda bir nebze de olsa onlara nefes aldırabilmek adına böyle bir projede Denizbank olarak tek banka olmaktan gurur duyuyoruz. Önceki nefes projelerinde olduğu gibi tüm Denizbank Şubelerimiz Kayseri il ve ilçelerinde odalarımız üyelerine hizmet vereceklerdir” şeklinde konuştu.
İşletmeler Nefes Kredisinden nasıl faydalanacak?
27 Nisan Pazartesi gününden itibaren; TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, Denizbank üzerinden krediye başvurabilecek. Başvuru için gereken faaliyet belgesi, TOBB’a bağlı oda ve borsaların tamamından online olarak alınabilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilen yeni Nefes Kredisi ile cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmeler 2020 yılında geri ödeme yapmadan finansa ulaşma imkânına kavuştu.
Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana TOBB öncülüğünde 365 Oda ve Borsanın elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, “Her zaman üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacını katkı sağlayacak Nefes Kredisi ile yine üyelerimizin yanındayız, destek sağlayacağız. KOBİ’lerin bu zorlu dönemde savrulmasının önüne geçme hedefiyle hayata geçirdiğimiz Nefes Kredisi için kollarımızı sıvadık. Binlerce işletmemizin çark döndürdüğü Anadolu’da ticaretin merkezi Kayserimizde bu eksende harekete geçmiştir” dedi.
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, “Ülke olarak bizimde içinden geçtiğimiz bu süreçten olumsuz etkilenen, iş hacimleri yüzde 50- 60 oranında düşen hatta işletmelerini geçici olarak kapatmak zorunda kalan üyelerimiz oldu. Bu salgından etkilenen üyelerimize biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve 365 Oda/Borsa’nın katkısı ile yeni bir nefes kredisi çalışması başlatılmış oldu. Biz de Kayseri’deki Odalarımız ve Borsamız olarak üyelerimizin finans imkânına kavuşmaları amacıyla kaynaklarımızı bu projeye sunduk. Yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” İfadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise “Salgın sonrası küresel ekonominin yeni bir hal alacağını düşünüyoruz. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansman ihtiyacının giderilmesi noktasında, TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz” diye konuştu.
Video konferans toplantısında Nefes Kredisinin ayrıntıları da paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi: “Cirosu 3 milyon TL ve altında olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dâhil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir. İşletmelerimiz odamız online işlemler üzerinden alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler. Nefes Kredisine 2020 yılı sonuna kadar ana para ve faiz ödemesi yapılmayacaktır. 2021 yılı 12 ay eşit taksitlerle geri ödemeli ve en fazla 20 ay, kullandırılacak kredinin yıllık yüzde 7,50 olacaktır. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacaktır. Vergi ve SGK'dan 'borcu yoktur' yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat istenmeyecek. 50 bin lira kredi için 150 lira, 100 bin lira için 300 lira banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Tüm sektörler başvurabilecek.”
Oda Başkanları yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz ilk aşamada kredilerini Denizbank aracılığı ile kullanılabilir. Yaklaşık 2 hafta sonra kamu bankaları da projeye katılacaklar. Onlarla birlikte Nefes Kredisi projemiz daha da güçlenecek. Yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diler, kredinin hayata geçirilmesini sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, işbirliğinden dolayı Kredi Garanti Fonu ve Denizbank’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Denizbank'ın Kayseri’deki tüm şubeleri Nefes Kredisi'nde hizmet verecek
Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, KOBİ’lerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, esnafın ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunmayı öncelikleri arasında gördüklerini, bu amaçla TOBB öncülüğünde yeni bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Gelgör, “TOBB üyelerine destek olmaktan ve bu dar boğazda bir nebze de olsa onlara nefes aldırabilmek adına böyle bir projede Denizbank olarak tek banka olmaktan gurur duyuyoruz. Önceki nefes projelerinde olduğu gibi tüm Denizbank Şubelerimiz Kayseri il ve ilçelerinde odalarımız üyelerine hizmet vereceklerdir” şeklinde konuştu.
İşletmeler Nefes Kredisinden nasıl faydalanacak?
27 Nisan Pazartesi gününden itibaren; TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, Denizbank üzerinden krediye başvurabilecek. Başvuru için gereken faaliyet belgesi, TOBB’a bağlı oda ve borsaların tamamından online olarak alınabilecek.
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