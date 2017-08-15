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Nevşehir Ticaret Borsası’ndan KTO’ya ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyet Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Nevşehir Ticaret Borsası’ndan KTO’ya ziyaret
Konuklarını makam odasında kabul eden Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, nezaket ziyaretinden dolayı Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş ve diğer yöneticilere teşekkür etti.
Kayseri Ticaret Odası hizmetlerine ilişkin bilgi paylaşan Başkan Hiçyılmaz, TOBB bünyesindeki oda ve borsaların yapabilecekleri ortak çalışmalara ilişkin görüşlerini aktardı.
Başkan Hiçyılmaz’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden ve Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binasına hayırlı olsun dileklerini ileten Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş ise borsa olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
Başkan Salaş, Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binasını çok beğendiğini, modern ve güzel bir yapı olduğunu belirterek, Kayseri tüccarına daha iyi hizmet sunulan bu binanın yapımında emeği geçen Başkan Hiçyılmaz ve yönetimini tebrik ettiğini söyledi.
Başkan Hiçyılmaz, ziyaretin sonunda Nevşehir Ticaret Borsası heyetine yeni hizmet binası ve konferans salonunu gezdirerek üyelere sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.
Kurum Haberi
 
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