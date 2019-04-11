Nursaçan, "Kalkınma yolunda yeni bir rota belirlenmiş oldu”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yapısal Dönüşüm Adımları paketinde, Türkiye’nin gerçek gündemi olan, üretim ekonomisine yönelik yeni adımlar atılması hepimize umut vermiştir" dedi.

Nursaçan, "Sanayi ve üretim için çok önemli ve değerli konuların başında, özellikle finans sektörünü rahatlatacak, ana sorunların azaltılmasına yönelik alınan kararlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Sanayimizde yerlileşme, özellikle yüksek teknolojiye önem verilerek daha işlevsel bir bakış açısıyla desteklenecek olmasını da uzun vadeli nitelikli ve işlevsel büyümeye destek sağlaması bakımından çok önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim" ifadesinde bulunarak şu şekilde konuştu:

"Türkiye’nin önünde 4,5 yıl gibi kesintisiz bir uygulama dönemi var. Bu dönemi avantajımıza çevirecek, iş dünyamıza yeni bir yol haritası gerekiyordu. Açıklanan yeni yapısal dönüşüm adımları sayesinde topyekûn kalkınma yolunda yeni bir rota belirlenmiş oldu. Türkiye milli üretimle, ihracatla ve ekonomide oluşacak olumlu hava ile daha güçlü temellere oturacaktır.

Bizlerde iş dünyası olarak, 2023 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanacağına, gerekli düzenlemelerin yapılacağına olan inancımız tamdır.

Kısır, içi boş, zaman kaybettirecek, yarar getirmeyecek çekişmeleri hep birlikte bir kenara atarak, çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altından kalkacağımıza inancımız tamdır."



