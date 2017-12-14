Nursaçan:  Marka OSB olmaya devam ediyoruz

Kayseri OSB Konferans Salonu’nda Kayseri OSB’de üretilen ürünlerin hedef pazarlarda 265 gün sergilenebileceği sergi alanlarının ve depolarının kurulmasına yönelik Türk Ticaret Merkezleri sunumu yapıldı.

Burada açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB’nin Türkiye’nin marka OSB’si olmaya devam ettiğini söyledi.







Küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Nursaçan, “Kayseri OSB olarak ülkemize yeni değerler katmaya, Türkiye’nin marka OSB’si olmaya devam ediyoruz. Ülke olarak yüksek milli gelire sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olmak gerekmektedir. Bu sebeple dünyaya açılacak yeni markalar için hep birlikte hamleler yapmalıyız. Başarıları hep birlikte uyum içinde çalışarak mümkün olacağına inanıyoruz.







Daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek, daha çok terleyerek, ülkelerimizin kalkınmasına katkıda bulunmak kaçınılmaz bir durumdur. Bilindiği üzere günümüzde yükselen değerlerden biri de güç bağlantılarıdır. Artık, kendi içime kapanayım, kendi yağımda kavrulayım dönemi bitmiştir. Ülke olarak, yüksek milli gelire sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olmamız gerekmektedir. Bu sebeple; devletimize, yatırımcılarımıza ve ilgili taraflara önemli görevler düşmektedir” dedi.







Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Tahir Nursaçan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine imkan sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirilmiştir. Türkiye Ticaret Merkezleri, işbirliği kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler doğrultusunda mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir. İhracata dayalı strateji, ülkelerin serbest ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları alanlarda üretim yapmalarını öngörmektedir. Bir başka deyişle, tüm sanayiler değil, ancak gelişme potansiyeline sahip olanlar özendirilmeye çalışılmalıdır. Tüm bu koşulların eşgüdümlü biçimde sağlanabilmesi için, yani beraber çalışabilecek ortak bir akıl varsa, başarı ve kalkınma peşi sıra gelecektir. Geleceğimizi gölgeleyen, yaşama sevincimizi ve onurumuzu zedeleyen sorunlar çözümsüz değildir. Sorunlarımızı cesaretle çözmek, ya da çözüyormuş gibi görünüp ertelemek arasında tercih yapmalıyız. 2023 ve daha sonraki yıllara ait hedeflere ulaşmak için; birliği güce, gücü kalkınmaya dönüştürme zamanıdır. Bizleri mutlu edecek ve hayatımıza güzellik katacak hiçbir şeyi geciktirmeyelim.”







“Cumhurbaşkanımız tarih yazdı”

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması kararına da değinen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir tarih yazdı. Kudüs vazgeçilemez, canımızdan kıymetli. 58 ülkenin liderini çağırdı, imzayı attırdı. Kendimizi küçük görmeyelim, 15 Temmuz’da bu aziz milletin evladı Türkiye’nin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü tekrar sağladı. 15 Temmuz’da bir ve beraber oluyoruz da normal zamanlarda neden olmuyoruz? Güçlerimizi birleştireceğiz, Allah’ın rahmeti birlik ve beraberlik üzerinedir. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet ve bereket var” diye konuştu.







Nursaçan’ın konuşmasının ardından TİM Bölge Koordinatörü Anıl Özer de katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi.

İHA