Nutella’dan hodri meydan! Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, ‘Nutella’ hakkında haksız bir saldırıya maruz kaldıklarının altını çizerek; “Tüketicilerimiz güvenle Nutella yiyebilirler. Biz bunu garanti etmek için Nutella’yı en yüksek sağlık güvenliği standartlarında üretiyoruz.” dedi. Gümüşlüoğlu, Manisa fabrikasının kapılarını ziyarete açtıklarını da söyledi.

Ferrero Grubu, son günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın Mayıs 2016’da açıkladığı rapor içeriğinden yola çıkarak başta ‘Nutella’ olmak ürünleri hakkında ortaya atılan pek çok iddiaya düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

Nutella’yı en yüksek sağlık güvenliği standartlarında ürettiklerini ve tüketicilerinin güvenle yiyebileceklerini belirten Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Nutella, İtalya ve tüm Dünya’da gururla raflardaki yerini korumaktadır” diye konuştu.

Toplantıda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın, ana sorumluluğunun risk değerlendirmesi yapmak olduğunun altı çizilirken, “Geçtiğimiz Mayıs ayında, EFSA bitkisel yağlar içerisinde oluşabilecek kontaminantların kişinin vücut ağırlığına göre günlük tolere edilebilme oranı hakkında bir bilimsel görüş yayınlamıştır. Avrupa Komisyonu hali hazırda bitkisel yağlar ve bazı bitmiş ürünlerdeki (örneğin bebek mamalarında) kontaminantların limitlerinin belirlenmesi için bir çalışma yapmaktadır. Her fırsatta, Avrupa Birliği düzeyindeki uzman toplantılarında Ferrero, Avrupa Komisyonunu tolere edilebilir limitleri bir an önce belirlemesi için aktif bir şekilde desteklemektedir. Bu kararların alınması şirketlerin ürünlerinin güvenli ve EFSA tavsiyeleri ile uyumlu olduğunu göstermeleri için önemlidir.” denildi.

“Tüketicilerimizin sağlığı en büyük önceliğimizdir”

Ferrero Ailesi için tüketici sağlığı ve güveninin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Azmi Gümüşlüoğlu, “Bu yüzden ürünlerimizde kullandığımız ham maddelerin seçiminde son derece titiz davranıyoruz ve tüm kullanımların EFSA’nın önerilerine tamamıyla uygun parametrelerde tutulabilmesini sağlayan bazı endüstriyel önlemler uyguluyoruz. Ayrıca, Kalite Kontrol ekiplerimizle bu gibi faktörleri sürekli olarak gözlem altında tutarak, ürünlerimizin tüketiciler açısından güvenli kalmasını da garanti ediyoruz” dedi. Gümüşlüoğlu ayrıca tüketiciye olan saygı ve ürünlerin güvenilirliğine olan yüksek inancın bir göstergesi olarak Manisa fabrikasının kapılarını ziyarete açtıklarını söyledi.





