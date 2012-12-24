'Ocak'ta elektrik ve doğalgaza zam yok'

Elektrik ve doğalgaza yeni yılın ilk ayında zam yok.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2012 yılı sonuna kadar ve Ocak ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi.



Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan'la bir değerlendirme raporu paylaştıklarını dile getiren Yıldız, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğalgaz ve elektriğe ocak ayında zam yapmama kararı aldıklarını söyledi.

