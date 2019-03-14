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“Oda Ve Borsalarımızı Her Zaman Dinliyoruz”

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısında konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Hem illerimiz açısından hem de ülkemiz açısından faydalı işlere imza atmayı düşünüyoruz” dedi.

“Oda Ve Borsalarımızı Her Zaman Dinliyoruz”

ORAN Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. ORAN Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kalkınma ajanslarının güzel işlere imza attıklarını söyleyerek, “Bütün toplantılarda olduğu gibi illerimizin ve bölgemizin ekonomisine katkı yapacak, istihdamı ve ihracatı artıracak çalışmalara destek vermek için gündemimizde çeşitli konular var. Bildiğiniz gibi kalkınma ajansları bölgeler arası gelişmişlik farkını asgariye indirmek için kurulmuş kuruluşlardır. Günümüze kadar da çok güzel işlere imza atmışlar. Bundan sonrada yine hem illerimiz açısından hem de ülkemiz açısından faydalı işlere imza atmayı düşünüyoruz. Bu çalışmaları yaparken sivil toplum örgütlerimizin, odalarımızın ve borsalarımızın düşünceleri ve çalışmaları da bizim için çok önemlidir. Onların ortaya koyduğu proje ve programlar bizim önemsediğimiz olaylardır. Çünkü olayı en yakından takip eden, üretimin ve istihdamın gelişmesi için önemli çalışma yapan kurumlardır. Odalarımızı ve borsalarımızı her zaman dinliyoruz ve onları düşünceleri, fikirleri bizim çalışmalarımızda büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
 
Toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın yanı sıra, ORAN Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
 

İHA

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