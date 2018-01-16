Odakır: Hizmet etmeye devam edeceğiz 

Yapılan genel kurulda 861 oyla diğer adayları geride bırakarak tekrar başkanlığa seçilen Şeyhi Odakır, genel kurulu değerlendirdi.

Aldıkları oyların kendilerini şımartmayacağını ve esnaf için hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Odakır, "Yapılan seçim camiamıza, Kayserimize hayırlı olsun. Yeni bir görev verildi bize. Aldığımız oy kesinlikle yönetim olarak bizi şımartmayacak, çünkü arada büyük bir fark var. Üyelerimiz; ‘Bu işi yürüyerek yapıyordunuz artık koşacaksınız’ diyordu. Yani koşmak için bize görev verildi. İnşallah yeni dönemde koşacağız. Bize oy veren, vermeyen; seçime katılan, katılmayan herkese teşekkür ediyorum. Bin 500 üyemiz var, bir ayrım yapmak kesinlikle olmaz. Bugünden itibaren muhalefetteki arkadaşlarımız da ziyarete geliyorlar, onlarla da kucaklaşıyoruz. Biz şehirde ve sanayimizin içinde bir aileyiz. Bir seçim heyecanı olacak, muhalefet olacak ama bizi üzen taraflar da oldu. Yapılan güzel işler vardı, bunlar için bir teşekkür etselerdi ama bu teşekkürü bile çok gördüler. Verdiğimiz sözler, vaatler var. Bunlar seçim vaadi değil, kimseyi kandırmak için seçim vaadi vermedik. Biz esnafımız için hizmet etmeye devam edeceğiz, arkası kesilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesinde değişim zamanının geldiğini ve bu dönemde çok koşturacaklarının altını çizen Odakır; "Sanayimizin bulunduğu bölümde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sanayi sitemizde artık değişim zamanının geldiğini düşünüyoruz. Birinci etabını yaptığımız Oto Servisler Sites’inden sonra ikinci etabı Yeşilyurt’a yapacağız. Bin 500 üyemiz var, yeterli mi? Değil. Bin 500 üyemiz işyeri ve ev sahibi olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir motorcunun, kaportacının başını sokacak bir evi, oturacak bir işyeri olduktan sonra hayatını sürdürür gider. Bizim için işyeri çok önemli. Sanayide işyeri aşırı derecede pahalı, alma gibi bir durumu yok küçük esnafın. Ama bakanlık kanalıyla, belediyelerin destekleriyle uzun vade ile ödeyerek işyeri sahibi olursa önümüzü açacak. Onun için bu seçimlerde bize destek olan, oy veren, vermeyen herkesin başkanı olacağız. Oto sanatkarının önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde çok koşturacağız. Ömrüm boyunca yapamayacağım bir işin sözünü vermedim" dedi.

İHA